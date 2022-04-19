Реплика Сикстинской капеллы в CDMX задержала свое открытие из-за высоких температур

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13SEPTIEMBRE2020.- Se realizó la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina, después de 6 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia de Covid-19. El obispo Pedro Pablo Elizondo y Maria Lezama, presidenta municipal de Cancún, inauguraron el sitio, el cual estará abierto al público a partir del día de hoy con permanencia de dos meses. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Одной из величайших достопримечательностей Мехико в годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, была копия Римской Сикстинской капеллы у Монумента революции, поэтому она была снова организована в 2022 году.

Хотя его открытие было фактом во вторник, 19 апреля 2022 года, власти сообщили в заявлении, что оно будет перенесено на следующий четверг, 21 апреля, но не окончательно.

Столичное правительство заверило, что решение было основано на высоких температурах, с предупреждениями до 30 градусов в Мехико в последние дни, что не позволило «тем, кто профессионально воссоздает это всемирное наследие», работать.

La réplica de la Capilla Sixtina será gratuita en el Zócalo de la CDMX FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Рекомендации поступили через Секретариат по комплексному управлению рисками и гражданской защите (SGIRPC) мексиканской столицы. Они также учитывали другие погодные условия, такие как сильный дождь, порывы ветра и высокие температуры.

К сожалению, все вышесказанное несколько раз приводило к остановке установки и размещения конструкции, которая будет защищать воспроизведение Сикстинской капеллы, чтобы сохранить целостность работников объекта, а также обеспечить его структурную безопасность.

Однако правительство Мехико отметило, что подобными действиями «оно подтверждает свою приверженность физической безопасности рабочих, гостей и жителей национальной столицы».

С этой даты королевская копия Сикстинской капеллы будет открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, однако последний доступ осуществляется в 18:40 часов. По понедельникам ресторан будет закрыт. Вход бесплатный.

Trabajadores de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX se han visto impedidos para trabajar debido a las altas temperaturas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Это не первое производство, похожее на мексиканскую столицу или республику. Однако на этот раз это единственная репродукция в натуральную величину работы муралиста Микеланджело в Сикстинской капелле Ватикана в Италии, являющейся объектом всемирного наследия.

Согласно описанию ответственных лиц, это первый случай, когда разрешение на воспроизведение было выдано. Это было сделано через его высокопреосвященство кардинала Джузеппе Бертелло, который был нунцием в Мексике и который сегодня является президентом губернаторства Государства Ватикан, а также Его Превосходительство архиепископа Фернандо Вергеза, генерального секретаря.

Фотографическая работа для создания работы состояла из опроса 2 700 000 снимков за 170 ночей или более 2000 часов. Цифровое архивирование никогда не делалось раньше.

Выставка тщательно контролировалась самими музеями Ватикана, директором Антонио Пауличчи, а также административным менеджером епископом Паоло Николини. За фотографией последовали редактор Scripta Maneant, Карло Ваннини и Гиго Роли, а также доктор Роберто Романо, генеральный секретарь, доктор Розанна ди Пинто и Филиппо Петриньяни, ответственные за отдел изображений и прав.

Es la primera vez que el Vaticano da permiso para levantar un archivo fotográfico de la Capilla Sixtina para su exposición FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Ответственные за эту работу заверили, что за этой работой была привлечена команда из 100 работников, которые предоставляли свои услуги около года. От графических дизайнеров до архитекторов, администраторов, режиссеров, продюсеров, скульпторов, исторических советников, художников, краснодеревщиков, плотников, кузнецов, перевозчиков и т. Д.

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