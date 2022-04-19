Прокуратура возбудила расследования против Клаудии Шейнбаум и Адама Августуса

Mexico's Interior Minister Adan Augusto conducts a news conference of Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who was diagnosed with the coronavirus disease (COVID-19), at the National Palace in Mexico City, Mexico January 11, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Прокуратура, специализирующаяся на избирательных преступлениях (Fisel) возбудила расследования против главы правительства Клаудии Шейнбаум и министра внутренних дел Адана Аугусто Лопеса за якобы нарушение Закона о выборах до отмены мандата.

Получив 17 жалоб до и после проведения проверки, прокуратура приняла решение начать расследование с просьбой о поддержке населения для проведения всенародного опроса. 2 апреля министр внутренних дел продвигал консультацию президента на мероприятии в Соноре, где он заявил, что не боится возможных санкций со стороны Национального избирательного института.

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