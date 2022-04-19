Президент Иван Дуке едет в Сан-Андрес, чтобы представить обзор реконструкции и дождаться провала иска Никарагуа

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

В эту среду президент Иван Дуке, вице-президент и министр иностранных дел Марта Лусия Рамирес и министр внутренних дел Даниэль Паласиос отправятся в Сан-Андрес, чтобы получить решение Международного суда (МС) по делу Никарагуа против Колумбии за предполагаемые нарушения суверенных прав и морских пространств в Карибском море.

Решение в Гааге будет объявлено в 3 часа утра по колумбийскому времени, а до приёма президент планирует доставить ряд работ жителям острова.

После 16 месяцев урагана «Лота» и только через четыре месяца после того, как нынешнее правительство подошло к концу. Президенту Республики будет представлен доклад о реконструкции архипелага Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина.

С понедельника, 18 апреля, Министерство иностранных дел предоставило широкой общественности веб-сайт на своем веб-сайте, где люди смогут ознакомиться с основными документами защиты Колумбии в Международном Суде.

Документы включают, среди прочего, аргументы и утверждения страны во время устных слушаний по защите интересов нации, защите прав общины Райзал и переводы выступлений адвокатов колумбийской юридической команды.

В этом постановлении Международный Суд рассмотрит никарагуанские утверждения о том, что Колумбия якобы нарушила международное право , поскольку она не выполнила постановление Международного Суда от 19 ноября 2012 года в отношении операций Национального военно-морского флота в Карибском море; а также издание указа, создал интегральную непрерывную зону на архипелаге.

Кроме того, вице-президент и канцлер Марта Лусия Рамирес прибудет после встречи в Панаме, где она примет участие в нескольких встречах.

После многочисленных комментариев, высказанных главой государства Иваном Дуке в отношении предложений кандидата в президенты Густаво Петро, Институт коррупции объявил, что подал иск против президента за якобы неправомерное участие в политической жизни в рамках выборов, которые определят его преемника.

Согласно выражению организации, которая обеспечивает злоупотребление властью и отсутствие прозрачности государственных должностных лиц в Колумбии, Дуке принял бы участие по крайней мере в восьми случаях в ненадлежащей практике, давая прямое мнение о том, кто является кандидатом Исторического пакта предлагая.

Народный иск против президента, который был подан в Административный суд Кундинамарки, содержит в приложениях Закон о гарантиях, который напоминает служащим государственных учреждений о том, что им запрещено участвовать в политике, в данном случае глава Президиума республика.

«Закон об избирательных гарантиях прямо запрещает президенту ссылаться на других кандидатов или политические движения в своих диссертациях или публичных выступлениях, в течение четырех месяцев до даты выборов первого тура и до проведения второго тура», - говорит он.

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