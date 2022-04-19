Премьер Анибал Торрес объявляет о возможном изменении состава кабинета

Различные кризисы, с которыми пришлось столкнуться правительству Педро Кастильо, заставили дискуссию о возможности новый шкаф. В течение последних нескольких недель были спекуляции по поводу этой возможности, но только в понедельник вечером председатель Совета министров Анибал Торрес указал, что есть вероятность того, что его рабочая группа увидит изменения.

«Очень скоро президент объявит об изменениях, которые проходят через новый кабинет министров и премьера, который больше не зависит от партии «Перу-Либре» или групп вокруг президента Кастильо, что совершенно ясно», - говорится в заявлении кардинала и архиепископа Уанкайо, Педро Баррето, пять дней назад. Однако Анибал Торрес просто оставил открытой возможность изменений. «Хорошо, кабинет можно перекомпоновать», - сказал он из Куско, района, где безработица была зарегистрирована после повышения цен.

Чуть больше недели назад, 11 апреля, Анибал Торрес исключил возможность своего ухода и даже охарактеризовал возглавляемую им рабочую группу как солидную. «Сообщаю вам, что я не подал заявление об отставке, кабинет министров очень солидный. Я очень доволен этой командой, которая работает на благо страны», - сказал он прессе, когда были протесты и просьбы об отставке членов исполнительной власти со стороны населения.

Возможная смена в кабинете министров была скорее недоразумением, чем обсуждением в исполнительной власти. Советник президента Педро Кастильо Даниэль Салаверри объявил, что приход новых членов в ПКМ будет фактом, однако министр юстиции и по правам человека отрицал это. «Те, кто консультирует и консультирует президента, — это министры. Даниэль Салаверри дал изолированное мнение, что я не особенно разделяю это и мы его не разделяем», - сказал он.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

«Президент Педро Кастильо и Совет министров — это тот, кто руководит страной и принимает решения. Я не думаю, что политическое вмешательство других политических деятелей допускается, манипулируя утверждением, что это правительство всех перуанцев (...) говорят и говорят многие политики, но это не было предложением или консенсусом Совета министров, а не кабинета», - добавил Черо.

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Во время своего визита в Уанкайо, чтобы остановить кризис в этом районе, премьер-министр Анибал Торрес подвергся критике после того, как использовал имя Адольфо Гитлера в качестве примера преодоления нации. Теперь из Куско председатель Совета министров вновь упомянул о запомненном геноциде, отметив, что его заявление не совсем понято. «В качестве примера я привел случай с Адольфом Гитлером, который заполнил Германию каналами связи. И невежество в Перу стало отрицать это, говоря, что я польстил Адольфу Гитлеру. Тогда я позволил им поговорить пару дней», - сказал он.

Анибал Торрес говорит, что у Карла Маркса есть чему поучиться, и снова говорит о Гитлере | ВИДЕО: Канал N

Желая уточнить свое упоминание, он размышлял о двойственности человека. «Тот факт, что я говорю, что нет абсолютно хорошего или абсолютно плохого человека, что самый злой может делать добрые дела, не означает, что я превозношу лукавого. Потому что на той же конференции я также сказал, что этих людей судят за злые дела», - добавил он.

Кроме того, он назвал Карла Маркса источником обучения. «Это была мечта Карла Маркса, он ошибался. Это невозможно. Но под этим я не имею в виду, что он ошибался во всем. Потому что у Карла Маркса и ультралибералов есть чему поучиться. Вы должны научиться хорошему», - сказал он из исторического региона Куско.

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