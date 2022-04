Пепе Агилар сбежал из прессы, не говоря уже об Анжеле Агилар и Гасси Лау.

Пепе Агилар выступил на Национальной ярмарке Паленке в Сан-Маркосе, исполнив несколько хитов своей карьеры, таких как For Women Like You и You Forgot What You Promissed. В отличие от других шоу, на этот раз певец уклонился от СМИ, которые ждали его в конце концерта.

Фургон артиста был пойман на том, что он быстро уходил и полностью игнорировал просьбы СМИ сделать заявление. На видео репортер гонится за машиной и кричит «Пепе спокойной ночи, Пепе», певец никогда не останавливался.

Это первый случай, когда переводчик Miedo вышел на пенсию, не дав никаких заявлений, хотя недавно он уехал из страны со своей семьей из-за споров, вызванных утечкой некоторых фотографий, на которых Анхела Агилар появляется, целуясь с композитором Гасси Лау, которому 15 лет. на годы старше её.

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

Это было в субботу, 9 апреля, когда семья Агилар поделилась через социальные сети, что они путешествуют и отправляются в Париж, поскольку распространение слухов о предполагаемом романе стало большим скандалом.

В видео в своем аккаунте в Instagram Анхела Агилар заявила, что грустит и разочарована.

Что касается споров, то синалойский певец Гасси Лау подтвердил, что изображения были реальными и что у него действительно были отношения с молодой певец.

Он сказал, что это то, что они хотели сохранить в тайне, но об этом узнал один из их знакомых. В трансляции в Instagram он признался: «Мой друг сделал снимок экрана. Да, правда ранит меня, потому что у меня там были родственники, я не знаю, кузен ли он, он канихо».

Вполне возможно, что отношения между ними уже закончились из-за недавнего заявления певца Хосе Мануэля Фигеро к, который заявил, что «он любил пару и что он стал другой парой», он сказал это из-за своей близости с Гасси.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Со своей стороны, мексиканская певица решила полностью разобраться в этой ситуации, загрузив несколько фотографий со своей матерью Анелис Альварес. Таким же образом Пепе Агилар поделился несколькими фотографиями своей поездки в Париж вместе с Анжелой.

В последних постах в Instagram-аккаунте певца вы можете увидеть несколько фотографий с концерта Национальной ярмарки Сан-Маркос в Агуаскальентесе, а также закулисное видео до и во время субботнего шоу.

Описание гласит следующее: «Бесконечное спасибо за заполнение @palenqueaguascalientes!! , что было приятно вернуться в @fnsm_oficial, увидимся 6 мая с #JaripeoSinFronteras в Монументале». Поэтому Агилар не делал и, видимо, не будет делать никаких заявлений о недавней полемике с участием его семьи.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: