Патрисия Чиринос не считает смену правительства позитивной для страны

Различные кризисы, с которыми сталкивается Перу сегодня, привели к изучению различных возможностей для поиска выхода. Возникает несколько сценариев, в том числе изменение состава кабинета, который в настоящее время возглавляет Анибал Торрес. Однако оппозиция не приветствует уход премьера. Со своей стороны, член скамьи Avanza País Патрисия Чиринос считала, что эта мера не будет лучшей для нации.

«Я уже утвердил свою позицию, не думаю, что любая смена кабинета будет означать позитивные перемены для страны. Это будет в пятый раз. Мы видели, что каждое избрание президента в худшую сторону», - сказал он в разговоре с RPP Noticias. Он также отметил, что нынешняя группа, возглавляемая Анибалом Торресом, состоит из людей, которые не представляют все сектора страны, и заверил, что они не являются подходящими людьми.

Патрисио Чиринос, конгрессвумен, которая продвигала первую попытку вакансии против Педро Кастильо, заверила, что ее уход станет правильной мерой для вице-президента Дины Болуарте, чтобы занять высший политический пост. Член Avanza Pais заявил, что Болуарте «более подготовлен» и имеет «больше здравого смысла», чтобы возглавить бразды правления страной и созвать кабинет, отражающий население.

«Это не будет означать, как фея-крестная, что все будет меняться от одного дня к другому, но, по крайней мере, и дело не в том, что я на стороне госпожи Дины Болуарте, это был бы конституционный механизм для нее, чтобы продолжать эту администрацию и этот мандат», - добавил парламентарий.

ГОЛОС ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА

Несмотря на различные вопросы о кризисном управлении и заявления Анибала Торреса, конгрессмен Алекс Паредес заверил, что премьеру не следует отходить в сторону. «Я не думаю, что я в таком состоянии (чтобы покинуть свой пост), я не вижу, что есть неадекватные вещи, которые заслуживают изменения. Комментарий (о Гитлере) мне показался неуместным, он уже возмущен, но если вы спросите меня, будет ли этого факта достаточно, чтобы они изменили его, я думаю, что нет», - сказал он Canal N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

Что касается возможных изменений в кабинете министров после заявлений кардинала Педро Баррето, парламентарий заявил, что не располагает информацией, подтверждающей этот сценарий. «На прошлой неделе мы слышали информацию о смене кабинета министров, присутствовали Педро Баррето и Макс Эрнандес, есть некоторые вещи, которые будут сделаны в направлении смены кабинета, но с тех пор, как мы покинули Арекипу, члены коллегии не разговаривали с президентом, поэтому мы не можем дать точную информацию», — добавил он.

В ночь на 18 апреля председатель Совета министров Анибал Торрес впервые сослался на изменения в своей рабочей группе, но оставил их на столе как возможность. «Все в порядке, кабинет можно перекомпоновать», - сказал он из Куско, района, где безработица была зафиксирована после повышения цен.

Чуть больше недели назад, 11 апреля, Анибал Торрес исключил возможность своего ухода и даже охарактеризовал возглавляемую им рабочую группу как солидную. «Сообщаю вам, что я не подал заявление об отставке, кабинет министров очень солидный. Я очень доволен этой командой, которая работает на благо страны», - сказал он прессе, когда были протесты и просьбы об отставке членов исполнительной власти со стороны населения.

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