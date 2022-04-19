Варианты замены подсолнечного масла в жарке

Это похоже на «дежавю» с начала пандемии из-за пустых полок в супермаркете и накопления покупок. Но на этот раз, вместо туалетной бумаги, объект желания — подсолнечное масло.

Многие страны зависят от подсолнечного масла из Украины, одного из основных производителей подсолнечного масла, поэтому потребители все больше обеспокоены поиском заменителя масла для жарки. Но есть и хорошие альтернативы.

Один из вариантов замены подсолнечного масла — это, например, рафинированное рапсовое масло. как отмечают эксперты по питанию.

Благодаря процессу рафинирования, который отделяет нежелательные вещества, масло устойчиво к нагреванию и в то же время относительно нейтрально по вкусу. Поэтому он подходит для жарки, тушения, заправки салатов или выпечки.

В то же время рапсовое масло содержит больше омега-3 жирных кислот, чем подсолнечное масло, поэтому оно важно для обмена веществ.

Вы также можете использовать оливковое масло. Однако поварам нужно быть немного осторожнее при нагревании.

В случае оливкового масла холодного отжима, то есть оливкового масла первого отжима, эксперты утверждают, что нагревать его до очень высоких температур не очень эффективно, потому что это разрушает ароматические вещества, которые ранее были сохранены в процессе экстракции.

Поэтому альтернативой подсолнечному маслу является рафинированное оливковое масло.

Так называемая точка дыма указывает, когда масло достигло слишком высокой температуры. При этой температуре вода, свободные жирные кислоты и продукты распада испаряются и образуется дым.

При этом масла могут выделять вредные вещества, такие как акролеин, и в то же время легко воспламеняться. Это можно узнать по темному обесцвечиванию масла и неприятному запаху.

Эксперты указывают ориентировочное значение в 200 градусов для нагрева рафинированных масел. Для первичных масел указанная температура ниже, от 120 до 190 градусов.

Однако диетологи не советуют менять температуру дыма с помощью воды, так как это очень технический процесс. В качестве практического совета по экономии средств они рекомендуют использовать сковороды с хорошо покрытым покрытием, чтобы использовать меньше масла.

дпа