Одно из разбирательств против Жанин Аньес будет проходить под суждением об ответственности

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (c), en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

Боливийский суд постановил в понедельник, что одно из разбирательств против бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес будет проходить на основании решения об ответственности, а не обычным способом, как первоначально предлагалось.

Дело, которое передается в специальную юрисдикцию, которая теперь должна рассматриваться в парламенте, связано с назначением, которое Аньес сделал в Боливийской продовольственной компании (EBA) во время его администрации в 2020 году.

В беседе с EFE адвокат Норка Куэльяр, один из представителей бывшего президента, заверила, что Четвертая уголовная палата Ла-Паса «восстановила верховенство закона в рамках этого процесса», поскольку прокуратура запросила продолжение дела по обычным каналам.

Куэльяр пояснил, что защита бывшего главы государства «никогда не стремилась к безнаказанности, кроме как быть привлеченным к ответственности по пути, установленному бывшим президентам» страны, и поэтому процесс теперь переходит к законодательному органу.

Уместно, чтобы парламент принял дело, которое должно быть одобрено заранее двумя третями голосов, то есть с согласия оппозиции, поскольку правящее Движение за социализм (MAS) не имеет достаточного количества голосов, чтобы уступить этому решению.

Manifestantes participan en una marcha exigiendo que la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez se defienda en libertad (REUTERS/Manuel Claure/Archivo) REUTERS

Процедура также предусматривает, что этот процесс должен быть передан в Генеральную прокуратуру и Верховный суд страны, которые должны будут продолжить рассмотрение дела на законодательном уровне.

В парламенте также есть другие дела против бывшего временного президента, наиболее важным из которых является обвинение в гибели более двадцати гражданских лиц в так называемых массовых убийствах в Сакабе и Сенкате в 2019 году.

Резолюция была принята в понедельник, когда состоялось новое слушание по обычному судебному разбирательству по делу о «государственном перевороте II», в котором Аньес обвиняется в таких преступлениях, как нарушение обязанностей и резолюции, противоречащие Конституции.

Аньес содержится под стражей с марта 2021 года по обвинению в терроризме, мятеже и заговоре в деле о «государственном перевороте I», в котором сначала было назначено четыре месяца превентивного заключения, а затем продлено до шести месяцев.

Затем был начат процесс «государственного переворота II», который послужил продлению его содержания под стражей на аналогичный период времени.

Последнее дело основано на обвинении правительства и MAS, которое устанавливает, что Аньес после отставки тогдашнего президента Эво Моралеса, его вице-президента и глав Сената и Палаты депутатов незаконно занял пост президента страны.

Со своей стороны, защита Аньеса заверяет, что в конце 2019 года образовался вакуум власти из-за отказа от всей линии наследования и соблюдения процедур Конституции.

(С информацией из EFE)

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