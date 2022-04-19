Одно из разбирательств против Жанин Аньес будет проходить под суждением об ответственности

Боливийский суд постановил в понедельник, что одно из разбирательств против бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес будет проходить на основании решения об ответственности, а не обычным способом, как первоначально предлагалось.
Дело, которое передается в специальную юрисдикцию, которая теперь должна рассматриваться в парламенте, связано с назначением, которое Аньес сделал в Боливийской продовольственной компании (EBA) во время его администрации в 2020 году.
В беседе с EFE адвокат Норка Куэльяр, один из представителей бывшего президента, заверила, что Четвертая уголовная палата Ла-Паса «восстановила верховенство закона в рамках этого процесса», поскольку прокуратура запросила продолжение дела по обычным каналам.
Куэльяр пояснил, что защита бывшего главы государства «никогда не стремилась к безнаказанности, кроме как быть привлеченным к ответственности по пути, установленному бывшим президентам» страны, и поэтому процесс теперь переходит к законодательному органу.
Уместно, чтобы парламент принял дело, которое должно быть одобрено заранее двумя третями голосов, то есть с согласия оппозиции, поскольку правящее Движение за социализм (MAS) не имеет достаточного количества голосов, чтобы уступить этому решению.
Процедура также предусматривает, что этот процесс должен быть передан в Генеральную прокуратуру и Верховный суд страны, которые должны будут продолжить рассмотрение дела на законодательном уровне.
В парламенте также есть другие дела против бывшего временного президента, наиболее важным из которых является обвинение в гибели более двадцати гражданских лиц в так называемых массовых убийствах в Сакабе и Сенкате в 2019 году.
Резолюция была принята в понедельник, когда состоялось новое слушание по обычному судебному разбирательству по делу о «государственном перевороте II», в котором Аньес обвиняется в таких преступлениях, как нарушение обязанностей и резолюции, противоречащие Конституции.
Аньес содержится под стражей с марта 2021 года по обвинению в терроризме, мятеже и заговоре в деле о «государственном перевороте I», в котором сначала было назначено четыре месяца превентивного заключения, а затем продлено до шести месяцев.
Затем был начат процесс «государственного переворота II», который послужил продлению его содержания под стражей на аналогичный период времени.
Последнее дело основано на обвинении правительства и MAS, которое устанавливает, что Аньес после отставки тогдашнего президента Эво Моралеса, его вице-президента и глав Сената и Палаты депутатов незаконно занял пост президента страны.
Со своей стороны, защита Аньеса заверяет, что в конце 2019 года образовался вакуум власти из-за отказа от всей линии наследования и соблюдения процедур Конституции.
(С информацией из EFE)
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