В день, когда AMLO заверил, что «национализация не нужна» лития

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2022.- Andes Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, encabezaron la mañanera, en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

В связи с утверждением указа о внесении поправок в различные статьи Закона о горнодобывающей промышленности несколько противников правительства Четвертой трансформацией Андреса Мануэля стал Лопес Обрадор (AMLO), который выступил против нее после своей победы, не отпустив электрическую реформу.

Критики даже указали, что национализация лития больше не нужна, как это совершенно ясно в Конституции, в то время как многие другие спасли мнение, которое Лопес Обрадор имел пару лет назад по вопросу национализации литиевых рудников.

Видео было спасено с утренней конференции AMLO, состоявшейся 26 июня 2020 года, которая проходила на землях города Морелия в штате Мичоакан. Среди прочего, президента спросили об эксплуатации лития.

Его сопровождали на встрече тогдашний губернатор Сильвано Ауреолес, тогдашний министр безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо, а также главы Седены и Марины Луис Крессенсио Сандовал и Хосе Рафаэль Охеда.

AMLO aseguró que pediría indagar los contratos de concesión del litio REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

Вопрос, согласно видеозаписи конференции и стенографической версии, поступил от репортера Ханса Салазара. Журналист поставил под сомнение разведку литиевых рудников в Соноре, которые могут стать крупнейшими в стране.

Он также напомнил, что «министр охраны окружающей среды Semarnat Виктор Толедо отметил, что этот вопрос необходимо пересмотреть, поскольку, как было сказано, эти рудники с большим литиевым потенциалом будут национализированы».

Затем он попросил президента изложить свою позицию по этому вопросу, так как, вероятно, самые могущественные транснациональные корпорации вскоре проявят интерес к тому, чтобы стать победителями археологических раскопок.

Ответ президента Мексики был следующим: «Послушайте, национализация не нужна, потому что в соответствии с Конституцией статья 27 устанавливает господство нации над природными ресурсами, которые находятся на земле и в недрах».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se apegó al artículo 27 constitucional FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

Он предупредил, что для их эксплуатации уже существует механизм, который отвечает за предоставление контрактов и концессий в случае добычи полезных ископаемых.

Однако он заверил, что обратится к министру экономики Татьяне Клутье и самому Виктору Мануэлю Толедо за дополнительной информацией об условиях, на которых заключаются такие контракты.

«Вот почему существует механизм предоставления контрактов и концессий в случае добычи полезных ископаемых. Необходимо будет посмотреть, на каких условиях будут предоставлены эти контракты и концессии. Вот на что я мог ответить», — ответил мексиканский президент.

Мы собираемся запросить дополнительную информацию у министра экономики, который занимается этим делом о добыче полезных ископаемых, а также у Виктора Мануэля Толедо из отдела окружающей среды.

Diputados aprobaron las reformas de AMLO a la Ley Minera Foto: REUTERS / Jean Luis Arce REUTERS

Статья 27, упомянутая президентом Мексики, с поправками, внесенными в январе 1960 года, гласит: «Нация несет ответственность за прямое господство над всеми природными ресурсами континентального шельфа и подводных розетки островов».

Среди прочего, статья включает «все минералы или вещества, которые в жилах, мантиях, массах или отложениях составляют месторождения, природа которых отличается от компонентов земли».

В качестве примера они называют месторождения драгоценных камней, продукты, полученные в результате разложения горных пород, подземные работы, твердое минеральное топливо, даже нефть и другие.

Кроме того, он отметил, что эксплуатация, использование или использование этих ресурсов отдельными лицами или компаниями может осуществляться только на основе концессий, которые будут одобрены федеральной исполнительной властью.

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