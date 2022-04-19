«Не во всем виноваты противники»: Джон Акерман попросил Морена о самокритике

Поражение четвертой трансформации (IV квартал) в Палате депутатов из-за отказа от реформы электроэнергетики глубоко укоренилось в Национальном движении возрождения (Морена), и эта ситуация высветила ссоры, которые уже происходили в течение нескольких месяцев между его членами.

Джон Акерман был резким критиком действий этого политического движения, несмотря на то, что он является воинственным. Его главным является Марио Дельгадо Каррильо, национальный лидер вишневой партии, которого он несколько раз публично осуждал за использование этой организации в своих интересах и не прислушиваясь к низовым и основателям.

Прежде чем закончить голосование в нижней палате, писатель обвинил лидера моренистов в возможном поражении, которое было исполнено. Теперь, спустя 24 часа, он попросил самокритики внутри движения, чтобы понять, что виновниками являются не только противники, но и они сами.

«Не во всем виноваты внешние противники, предатели PRIANRDMC, СМИ, проданные олигархии, или фальшивые демократы, возглавляющие избирательные органы. Мы, мореноисты, тоже виноваты», - написал Акерман в своей колонке в газете La Jornada.

La derrota en la Reforma Eléctrica abrió más las rencillas dentro del movimiento (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Одной из первых неудач стало аннулирование мандата, которое, хотя в итоге набрало более 15 миллионов голосов, не вызвало такого же количества людей, как в 2018 году, когда Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), как отметил ученый UNAM, «оказался в гораздо менее благоприятной ситуации, чем сегодня».

В то время она преодолела множество препятствий, таких как избирательные советники, журналисты «chayoteros» и небольшая партия, которая получила только 10% государственного финансирования выборов. Теперь, по совершенно другому сценарию, с коэффициентом одобрения не менее 65 процентов, самая решающая политическая партия в стране не смогла собрать даже 20% избирательных списков.

«Опросы должны были переполниться в пользу президента. Но произошло прямо противоположное. Вместо увеличения голосов он был сокращен наполовину. В 2018 году за Лопеса Обрадора заплатили 30 миллионов граждан, а в 2022 году только 15 миллионов», — сказал Аккерман.

Его надежда на улучшение во время голосования по реформе электроэнергетики была высокой, так как он напомнил, что в течение первой половины шестилетнего срока Лопес Обрадор смог одобрить 18 конституционных реформ, полоса, которая была прервана в минувшее воскресенье, 17 апреля, «небольшой группой депутатов PRIANRDMC, обслуживающих транснациональные корпорации».

Mario Delgado es para Ackerman el mayor responsable de la soledad de AMLO (Foto: Morena)

Однако он также отметил, что члены правящего блока (Морена и ее союзники) должны признать, что они не оказались бы в такой ситуации, если бы не плохие результаты выборов в июне прошлого года, когда более 50 мест были потеряны в Палате депутатов.

Виноват в этой ситуации, по его словам, не Лопес Обрадор, а его политические операторы, которых он возложил на них ответственность за то, что не смогли преобразовать популярность президента в голоса. Это «оставление» Табаскеньо было спровоцировано, по его словам, Марио Дельгадо и его «сверхуверенными в своих наемнических армиях», которые имеют привилегированные политические «кузнечики», а не базы движения.

К счастью Морены, Акерман сказал, что в последние месяцы среди «самых аутентичных мореноистов» появилась широкая среда для спасения движения. Этот успех был полностью отмечен на Национальном конвенте Моренисты, который он назвал «последним шансом возродить партию».

«Будущее четвертой трансформации будет зависеть от способности к самокритике и автономной мобилизации мореноистских боевиков в пользу исправления курса, пока не стало слишком поздно», - сказал аналитик.

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