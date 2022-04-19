Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков и финансовых учреждений

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Новая Зеландия объявила во вторник о введении новых санкций против 18 российских банков и финансовых учреждений в рамках международного ответа на заказанное Москвой «незаконное» вторжение в Украину.

«На эти крупные учреждения приходится около 80% всех банковских активов России», — пояснила в заявлении министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута.

Эти меры затрагивают в общей сложности три российских государственных финансовых учреждения, а также пятнадцать банков, в том числе связанных с олигархами, военными и ответственными за аннексию Крыма, говорится в официальном заявлении.

В список вошли Центральный банк Российской Федерации, Черноморский банк развития и реконструкции, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Сельскохозяйственный банк России, Сбербанк, Промышленный сберегательный банк и другие.

Новая Зеландия уже применяет санкции против 460 физических и юридических лиц России, включая президента Владимира Путина, после того как в марте вступил в силу новый закон, разрешающий стране вводить такие адресные меры.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern EFE

Аналогичным образом, эта океанская держава с 25 апреля введет 35-процентные пошлины на весь импорт из России и продлит запрет на экспорт в Россию промышленных товаров в эту страну.

Правительство Новой Зеландии также объявило на прошлой неделе о развертывании в Европе самолета Hercules C-130, 50 солдат и 8 военнослужащих, которые являются экспертами в логистических задачах для работы по отправке и распределению военной помощи Украине.

Новая Зеландия, которая уже предоставила средства в размере 30 миллионов новозеландских долларов (20,5 миллиона долларов США или 18,8 миллиона евро), ранее предлагала помощь военной разведки и доставку несмертоносных материалов.

Правительство Веллингтона, которое поддерживает просьбу о расследовании предполагаемых военных преступлений, приписываемых России, также предоставило гуманитарную помощь и программу временного приема для семей украинцев, проживающих в стране.

(С информацией из EFE)

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