Национальное правительство и мэрия обеспечат большую безопасность реинкорпорированных людей, проживающих в Боготе

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Богота - один из районов страны, который принимает наибольшее количество мигрантов, по оценкам, сегодня в столице проживает в среднем 7 181 469 жителей. В течение долгого времени миграция, которая усилилась, объясняется тем, что в течение многих лет люди в районах насилия бежали в поисках путей восстановления своей жизни, важно уточнить, что прибыли не только жертвы, но и бывшие комбатанты.

Поскольку столица, как и другие территории, должна характеризовать своих жителей, чтобы реагировать на потребности населения, во второй половине 2021 года была проведена перепись, чтобы определить, сколько бывших комбатантов FARC находилось в Боготе, и было идентифицировано 604 реинкорпорированных, из которых было зарегистрировано 563 что соответствует 363 мужчинам и 200 женщинам.

В ходе этого процесса было также установлено, что 60,4% бывших FARC в Боготе прибыли до подписания соглашения, 25,2% во время процесса подписания и 35,2% в течение 2017 года. Отвечая на вопрос о мотивах проживания в столице, люди указывали на следующие причины: возможности трудоустройства (40 процентов) и возможность воссоединения семей (34,2 процента).

Однако одним из предупреждений, которые привлекли наибольшее внимание, является вопрос безопасности. На этом фоне 18 апреля национальное правительство и мэрия Боготы обязались искать стратегии эффективного обеспечения безопасности бывших комбатантов. Точно так же были представлены меры, принятые учреждениями для борьбы с нападениями на эту группу населения и их предотвращения.

«Рассчитывайте на волю столичного округа для продвижения внедрения инструментов защиты и дестигматизации», - сказал RCN Radio министр мира Боготы Владимир Родригес, добавив: «Необходимо срочно представить маршрут территориальным властям, которые больше всего высылают людей в процессе восстановление в должности. Важно, чтобы такие департаменты, как Каука, подробно знали маршрут, чтобы работать в Боготе более эффективно».

Предупреждения системы безопасности стали очевидны в первом квартале 2022 года. В феврале прошлого года объект бывших комбатантов ФАРК в Боготе подвергся вандализму, став третьим учреждением, подписавшим Итоговое мирное соглашение, которое подверглось нападению на данный момент в этом году.

«Мы привлекаем национальное правительство к ответственности, так как в этом месяце уже были похожие ситуации подряд. К сожалению, мы не видим никаких действий со стороны правительства и соответствующих структур. Мы видим системность, потому что в доме La Roja и сегодня мы видим, что существует тот же modus operandi, поскольку они разбивают стекло, режут решетки, они не берут много, но это похоже на сообщение: «Мы хотим что-то с ними сделать», - сказала София Нариньо, член руководства общин Вечеринка.

Еще один факт: «неизвестные люди насильственно проникли в собственность и украли продукты продуктивных инициатив сторон, подписавших мирное соглашение» в Доме культуры Ла Роха, также расположенном в Теусакильо, где продаются продукты, произведенные или выращенные 22 семьями бывших комбатантов.

«Это еще один пример саботажа продуктивных инициатив по социальной и экономической реинтеграции подписантов, поскольку они также вызывают беспокойство и страх в коллективе», - сказал Комунес в своем заявлении.

А 21 января та же сторона объявила, что обнаружила взрывное устройство в Casa Alternativa, ресторане в Теусакильо, где находится проект одного из подписантов. Он был обнаружен за день до того, как партия во главе с Родриго Лондоньо, последним главой руководства FARC и известной как Тимоченко, должна была провести мероприятие, посвященное началу своей избирательной кампании.





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