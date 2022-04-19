Мать Фелипе Сарумы после свадьбы с Андреа Вальдири: «Дети — это не наша собственность»

После помпезной свадьбы, проведенной Андреа Вальдири и Фелипе Сарумой в прошлые выходные, реакция пары продолжает поступать в защиту пары, которая в течение многих месяцев держала свои отношения в секрете, несмотря на то, что делились многими моментами в социальных сетях.

Слухи о подтверждении их помолвки росли, когда Сантандер делился с Изабеллой и Адхарой, дочерьми Барранкильи; однако они ждали до последнего момента, чтобы подтвердить свое обязательство, и после брака голоса поддержки продолжают расти.

Так было с Есенией Андреа, матерью создателя контента, которая неоднократно поддерживала своего сына перед лицом нескольких споров, возникших в социальных сетях. Теперь сантандереана поделилась в своих социальных сетях сообщением, в котором она отвечает Саруме в отношении детей Валдири.

В истории в Instagram Есения Андреа размышляла о пути, по которому пошел бизнесмен, имея в виду брак с танцовщицей.

«Дети не являются нашей собственностью и не должны оправдывать ожидания других; они должны строить свой собственный путь», — сказала мать Фелипе, добавив, что их роль как родителей заключается в том, чтобы «уважать их, сопровождать и готовить к этому пути».

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Как и ожидалось, этот пост был воспроизведен несколькими развлекательными аккаунтами, и один из них был «Отслеживание знаменитостей». Там было больше положительных реакций на Есению Андреа и Саруму; многие пользователи даже сказали, что она является «примером свекрови».

A través de un post en Instagram, la madre de Felipe Saruma reflexionó tras el matrimonio de su hijo con Andrea Valdiri FOTO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

Такие комментарии, как: «Боже, я желаю, чтобы все матери в мире так подумали»; «Очень мудрые слова... УЧИТЕ ТЕЩИ И ОСВОБОЖДАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ»; «Мать Сарумы божественна... Осмелюсь сказать, что она выглядит в том же возрасте, что и Валдири»; «Они отлично поработали как родители, потому что сын настоящий джентльмен»; «Лучше бы он этого не сказал» и «Из ценностей своих родителей именно здесь можно понять, будет ли он хорошим сыном, хорошим мужем и хорошим отцом», они выделено в публикации.

Да: свадьба была настоящей

Стоит отметить, что так же, как и влиятельные лица ожидали брака, многие последователи выражали небольшой оптимизм и создали другие теории вокруг подсказок, данных парой.

Учитывая это, танцовщица заявила за несколько дней до своей большой вечеринки, что «Люди думают, что красота случается только в кино, а нет, это не так. Это королевская свадьба, это ни реальность, ни маркетинг», - сказал он в диалоге с Vea Magazine.

Кроме того, в своем аккаунте в Instagram Ла Вальдири загрузила изображение, на котором ее видели одетой в свадебное платье с двумя ее друзьями, празднующими девичник.

«Я люблю тех, кто следит за моими изобретениями и сутенерствует мои глупости; тех, кто говорит «пойдем на это» и превращает мои моменты в волшебство (...) Я хочу поблагодарить и аплодировать им за то, что они стали частью книги моей жизни, они являются важной главой и мотивируют меня продолжать писать больше страниц», - сказала бизнесвумен.

Наконец, эти предположения оправдались, и на выходных состоялась церемония, которую многие знаменитости считали «Свадьбой года».

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