Более 100 ученых выразили поддержку Густаво Петро

Кампания кандидата Густаво Петро продолжает двигаться, на прошлой неделе были добавлены разные персонажи, и он сделал несколько объявлений, связанных с этим. Аналогичным образом, большая группа ученых выступила с конкретным заявлением, в котором сенатору излагается идеальный профиль президента, в этом заявлении резюмируются аспекты, связанные с проблемами страны и вызовами, с которыми необходимо столкнуться, чтобы улучшить ее.

Художники, журналисты, эксперты в области науки и культуры объединили свои идеи, чтобы разработать конкретный план, который в конечном итоге должен принять Густаво Петро. Более 100 ученых выразили свои чувства сенатору, который положительно отреагировал на призыв и заверил, что они будут участвовать в новом страновом процессе, учитывая, что они меняют систему и саму жизнь.

На это своеобразное послание сенатор Петро ответил: «Спасибо за поддержку, выраженную сегодня десятками художников, интеллектуалов, деятелей культуры и искусства за их поддержку. Они станут фундаментальной частью программы «Перемены для жизни». . Важно отметить, что это письмо было также адресовано Франсии Маркес, вице-президентской формуле лидера Исторического пакта.

Среди основных проблем, выявленных этой группой ученых, они указали, что в оптимальном осуществлении Мирного соглашения, подписанного в 2016 году, наблюдаются значительные неудачи и недействительность, и что, по их словам, наблюдается растущий рост голода и нищеты в различных частях страны.

В свою очередь, они отметили, что социальная ткань подверглась серьезным переломам, вызванным этническими, расовыми и экономическими причинами, которые повлияли на страну, добавив политические обстоятельства. Они также подчеркнули, что явление коррупции обострилось из-за концентрации полномочий, квалифицируя ее как нездоровую практику со стороны государственного сектора и как не второстепенную, они критиковали бездействие государства с точки зрения охраны природы.

Тем временем они объяснили характеристики, которые в конечном итоге должен иметь новый президент Республики, сосредоточившись на Густаво Петро; в этом случае они заверили, что новому президенту необходимо иметь широкую политическую карьеру и что это было неподкупно, точно так же, что он была включена в конституцию, что придало ей большое значение в национальном законодательном органе.

Точно так же было время указать на важность окружающей среды, потому что, по мнению ученых, новый президент должен сочетаться с политикой устойчивого развития и, кроме того, он должен демонстрировать свою постоянную приверженность научным исследованиям, литературе и искусству. Как важный факт, будущий президент также призван взять на себя обязательство по свободе прессы и что его полной обязанностью является мир.

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Наконец, подписанты заявили, что после достижения широкого консенсуса и выработки идей, которые они могли бы рассмотреть, им удалось определить, что этим кандидатом будет Густаво Петро, потому что благодаря его опыту и другим навыкам он сможет руководить страной, однако это мнение также было опровергнуты несколькими пользователями социальных сетей.

Ученые отметили, что компоненты, которые Колумбия имеет в естественных и социальных аспектах, среди прочего, позволяют продвигать различные аспекты, которые приводят страну к тому, чтобы стать важной нацией. Следует отметить, что кампания Петра и Маркеса была названа популистской различными политическими и социальными секторами, поскольку они подчеркивают, что многие из их предложений погружены в утопию.

Все эти политические шаги происходят в рамках президентских выборов, которые состоятся 29 мая, определяя, каким будет новый президент Республики на период 202-2026 годов.

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