Мексиканские власти распались на антинаркотическую группу, которая сотрудничала с УБН

Мексиканское правительство ликвидировало группу, занимающуюся борьбой с наркоторговлей и организованной преступностью, которая сотрудничала с Агентством США по борьбе с наркотиками (DEA) и которая проходила обучение в том же агентстве США.

Дипломатические источники из посольства США в Мексике подтвердили газете La Jornada, что группа из чуть более 50 полицейских была распущена мексиканскими властями, о чем сообщило правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Хотя мексиканские власти отказались давать показания по этому вопросу, опрошенные источники заверили, что власти США официально проинформировали о закрытии элитной группы.

Группа входила в группу специальных следственных подразделений (SIU), которые обучались самим УБН, американским агентством, с которым они активно сотрудничали, несмотря на заявления о том, что они выполняли приказы местных органов власти.

Согласно источникам, с которыми консультировалось Reuters по тому же вопросу, власти США заверили, что распад группировки «наносит серьезный удар по двустороннему сотрудничеству в области безопасности».

EL grupo de élite habría colaborado en la detención de varios capos mexicanos (Foto: DEA)

Члены группы должны были быть отобраны из числа видных полицейских и будут считаться «одними из лучших» в борьбе с организованной преступностью, а также участвовать в соответствующих операциях, таких как захват Хоакина Эль Чапо Гусмана в 2016 году.

Хотя новости о распаде группировки SIU распространялись до начала апреля, группа была расформирована в прошлом году, сообщил агент УБН, который поделился информацией с Reuters.

Специальные следственные подразделения, связанные с УБН, действуют примерно в 15 странах мира, поддерживая тесные отношения с правительством США, которое использует ресурсы для борьбы с сетями контрабанды наркотиков и мониторинга наркобаронов.

Мексиканская элитная группа, связанная с УБН, была создана в 1997 году и была основным инструментом правительства США для получения информации о незаконном обороте наркотиков в соседнюю Мексику.

Офицеры, входящие в состав группы, были доставлены в учебный центр УБН в Куантико, штат Вирджиния, где им была проведена проверка на полиграфе для предотвращения возможных коррупционных деяний.

Autoridades estadounidenses aseguraron que la desaparición del grupo significará un aumento en la violencia en México (Foto: Especial)

Хотя эта группа СИУ была распалась, другая группа такого же характера будет продолжать действовать в рамках Генеральной прокуратуры Республики (FGR), агентства, с которым министерство безопасности и защиты граждан страны сотрудничает независимо, с которым прекратившая свою деятельность группа (SSC) зависело.

Бывший глава отдела международных операций УБН Майк Виджил заявил, что решение правительства Мексики «будет означать, что больше наркотиков будет поступать в Соединенные Штаты и больше насилия в Мексике».

В конце марта УБН сообщило, что арест Хосе Альфредо Карденаса Мартинеса, Эль-Контадора, лидера картеля Персидского залива, захваченного в первые дни месяца, был произведен благодаря тесному сотрудничеству агентов агентства США с властями Мексики.

«Благодаря совместному расследованию нашего офиса в Харлингене, штат Техас, в координации с нашим атташе по Мексике и другими партнерами мы смогли собрать значительные доказательства, которые сыграли важную роль в деле против Эль-Контадора», - заявил специальный агент HSI Шейн Фолден после объявления нерассмотренных обвинений против племянника Озиэля Карденаса Гильена, от имени прокуратуры США в Южном округе Техаса», — сообщает агентство.

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