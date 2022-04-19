Мексиканские власти распались на антинаркотическую группу, которая сотрудничала с УБН

Мексиканское правительство ликвидировало группу, занимающуюся борьбой с наркоторговлей и организованной преступностью, которая сотрудничала с Агентством США по борьбе с наркотиками (DEA) и которая проходила обучение в том же агентстве США.
Дипломатические источники из посольства США в Мексике подтвердили газете La Jornada, что группа из чуть более 50 полицейских была распущена мексиканскими властями, о чем сообщило правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
Хотя мексиканские власти отказались давать показания по этому вопросу, опрошенные источники заверили, что власти США официально проинформировали о закрытии элитной группы.
Группа входила в группу специальных следственных подразделений (SIU), которые обучались самим УБН, американским агентством, с которым они активно сотрудничали, несмотря на заявления о том, что они выполняли приказы местных органов власти.
Согласно источникам, с которыми консультировалось Reuters по тому же вопросу, власти США заверили, что распад группировки «наносит серьезный удар по двустороннему сотрудничеству в области безопасности».
Члены группы должны были быть отобраны из числа видных полицейских и будут считаться «одними из лучших» в борьбе с организованной преступностью, а также участвовать в соответствующих операциях, таких как захват Хоакина Эль Чапо Гусмана в 2016 году.
Хотя новости о распаде группировки SIU распространялись до начала апреля, группа была расформирована в прошлом году, сообщил агент УБН, который поделился информацией с Reuters.
Специальные следственные подразделения, связанные с УБН, действуют примерно в 15 странах мира, поддерживая тесные отношения с правительством США, которое использует ресурсы для борьбы с сетями контрабанды наркотиков и мониторинга наркобаронов.
Мексиканская элитная группа, связанная с УБН, была создана в 1997 году и была основным инструментом правительства США для получения информации о незаконном обороте наркотиков в соседнюю Мексику.
Офицеры, входящие в состав группы, были доставлены в учебный центр УБН в Куантико, штат Вирджиния, где им была проведена проверка на полиграфе для предотвращения возможных коррупционных деяний.
Хотя эта группа СИУ была распалась, другая группа такого же характера будет продолжать действовать в рамках Генеральной прокуратуры Республики (FGR), агентства, с которым министерство безопасности и защиты граждан страны сотрудничает независимо, с которым прекратившая свою деятельность группа (SSC) зависело.
Бывший глава отдела международных операций УБН Майк Виджил заявил, что решение правительства Мексики «будет означать, что больше наркотиков будет поступать в Соединенные Штаты и больше насилия в Мексике».
В конце марта УБН сообщило, что арест Хосе Альфредо Карденаса Мартинеса, Эль-Контадора, лидера картеля Персидского залива, захваченного в первые дни месяца, был произведен благодаря тесному сотрудничеству агентов агентства США с властями Мексики.
«Благодаря совместному расследованию нашего офиса в Харлингене, штат Техас, в координации с нашим атташе по Мексике и другими партнерами мы смогли собрать значительные доказательства, которые сыграли важную роль в деле против Эль-Контадора», - заявил специальный агент HSI Шейн Фолден после объявления нерассмотренных обвинений против племянника Озиэля Карденаса Гильена, от имени прокуратуры США в Южном округе Техаса», — сообщает агентство.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: