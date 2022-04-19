«Лас Бравас» наконец-то приезжает на HBO Max! Дата релиза уже известна

Роберто Касас, лучший футболист Мексики и мира, столкнется со своей самой большой проблемой: стать чемпионом команды «Лас Бравас». (HBO Макс)

HBO Max сообщил, что 5 мая следующего года будет выпущен исключительно на платформе Las Bravas FC, его нового мексиканского производства. В сериале снимаются Маурисио Охманн, Иран Кастильо, Ана Валерия Бесеррил и Эсмеральда Сото. История, в которой команда женщин-футболистов будет бороться против всех шансов, чтобы достичь своих целей.

Маурисио Охманн играет Роберто Касаса, лучшего мексиканского футболиста, который когда-либо играл в Европе, который теряет все из-за травмы и поэтому вынужден вернуться в родной город. Чувствуя поражение, он неохотно становится тренером местной женской футбольной команды «Лас Бравас», тренируя их для победы в своем первом чемпионате.

С помощью Себаса (Маурисио Барриентос), своего большого друга детства, Роберто будет стремиться достичь невообразимого: превратить эту группу игроков-любителей в профессиональных футболистов, пытаясь при этом примириться со своим прошлым. Получит ли он его?

Команда Las Bravas столкнется с мощными соперниками на игровом поле. И вне этого им придется преодолевать личные невзгоды, которые их окружают, и в то же время им придется противостоять стереотипам, которые их окружают, полагаясь друг на друга. Это пять друзей, которые сделают все возможное для достижения своих целей.

Художественная литература подчеркивает ценность командной работы , и еще одной ее главной темой является искупление, чтобы показать, что единственный способ достичь этого - не бежать от прошлого, а смело смотреть на него и использовать его для улучшения. Сам по себе футбол футбольного клуба «Лас Бравас» послужит метафорой, рассказывающей мощную историю о воссоединении с корнями.

Лас Бравас, новый HBO Max Original MAX, звезды Маурисио Охманн, Маурисио Барриентос, Ана Химена Вильянуэва, Иран Кастильо, Хуан Карлос Коломбо и талантливая команда молодых актеров, таких как Кейла Капуто, Ана Валерия Бесеррил, Эсмеральда Сото, Паола Курон, Кариам Кастро, Джерри Веласкес, Фернандо Куатле и Ари Альбарран. Аргентинец Ариэль Виноград — режиссер и шоураннер этой истории.

Сериал является совместным производством WarnerMedia LatinAmerica и студии Mediapro. Откройте для себя, что мечты могут сбыться. Не пропустите!

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