Карен Деджо встречается с двумя мужчинами, но она утверждает, что одинока: «Они ничего не значат»

Камеры Magaly TV La Firme поймали бывшую реалити-девушку Карен Дежо в прошлую среду, 13 апреля, в ночном клубе, где она Целуется с бизнесменом по имени Цезарь Рей де Кастро. Однако в пятницу 15 и субботу 16 она была записана с Кристианом Бюлером, с которым она была связана несколько недель назад.

Несмотря на то, что модель далека от телевидения, она снова находится в центре внимания прессы, когда она играет в знаменитом ампае Магали Медина. На снимках, выпущенных 18 апреля, видно, что актриса была со своими друзьями в ночном клубе в Барранко, а затем вместе с 38-летней переехала на частную вечеринку.

Оба они выглядят очень ласково, обнимаясь и целуясь несколько раз. Затем, примерно в 6:11 утра, он подвозил ее к себе домой. Позже они записали бывшего члена Esto es Guerra в Чаклакайо 16 апреля на встрече с Кристианом Бюлером.

В материале видно, что Карен Дежо выходит из той же машины, на которой позже садится так называемый «мадурито». По словам репортера программы, ведущий и Бюлер провели вместе два дня, вернувшись в Лиму в субботу днем.

Наконец, в тот же день вечером бывший член «Комбата» встретился с Сезаром Реем де Кастро на небольшой встрече, а затем вышел на прогулку. Он одалживает ей пальто в то же время, когда ласкает ее лицо и целует ее на прощание поздно утром.

КАРЕН ДЕДЖО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОНА ОДИНОКА

Так называемые «Urracos» отправились на поиски влиятельного лица, чтобы проконсультироваться с ней об этих изображениях и предполагаемых «двойных черных шагах», которые она будет делать. Карен Дежо заверила, что одинока и что из-за Magaly TV La Firme она не смогла заключить отношения с Кристианом Бюлером.

«Я пыталась иметь что-то с одним человеком, но из-за тебя дела не увенчались успехом», — сказала Карен, и репортер спросил об их встрече в Чаклакайо. «Это не имеет к этому никакого отношения (что они были пойманы вместе), мы среди друзей и, прежде всего, дружбы».

Ее ответы были опрошены журналисткой, которая допрашивала ее, и она, не колеблясь, сказала ей, что у нее есть видео, на котором она целовалась с бизнесменом Сезаром Реем де Кастро. Несмотря на то, что она немного нервничала и удивлялась, Карен Деджо дала понять, что не состоит в романе с кем-то. «Я ни с кем не встречаюсь. (Поцелуй) ничего не значит. Я одна и ни с кем не имею никаких отношений».

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