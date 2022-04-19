Журналист погиб после дорожно-транспортного происшествия в Санта-Марте

Журналистка из Самарии Ракель Каролина Барриос Мехия погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в городе, в районе Лос Алькасарес.

События произошли 6 апреля, когда молодая женщина двигалась в качестве барбекю на мотоцикле, чтобы отправиться в свою резиденцию, но по дороге ее протаранил фургон, в 18-м заезде между 27-й и 28-й улицами, в Санта-Марте.

Ракель немедленно помогли и доставили в клинику Баия, где ей сделали несколько хирургических намерений из-за тяжести ударов.

Позже, в связи с соглашением с ее EPS, молодая женщина была направлена в клинику Avidanti, поскольку срок действия страховки на транспортное средство истек, и она была переведена. В этом центре он оставался в отделении интенсивной терапии до дня своей смерти.

Социальный коммуникатор-журналист получила удар по голове, и это значительно повлияло на ее мозг, несмотря на перенесенные ей операции.

Барриос находилась очень близко к своему дому, где ее ждали дети и другие родственники. Судя по всему, водитель другого транспортного средства не заметил знак «стоп», сильно ударив по мотоциклам, где перевозился молодой журналист.

Со своей стороны, родственники погибшей девочки утверждали, что фургон, который наехал на журналиста, управляла Матильда Эстер Маэстре Ривера, которая возглавляла управление культуры правительства Магдалены во время срока полномочий Розы Котс.

Мать погибшей женщины заверила, что подаст жалобу на районный секретариат мобильности и столичную полицию Санта-Марты.

Министерство мобильности проводит расследования для установления личности человека, который управлял автомобилем, сбившим жертву.

Несчастный случай является предметом расследования властями в связи с обстоятельствами произошедших событий.

В сельской местности муниципалитета Сьенага (Магдалена) есть предупреждения о боевых действиях, которые самозваные силы самообороны Гайтанисты Колумбии, более известные как Клан Персидского залива, и Силы самообороны Конкистадора Сьерра или Лос-Паченка, которые сражаются над территорией с начала Страстной недели, чтобы продолжать совершать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Деревня Ла Секрета больше всего пострадала, сообщили они в газете Барранкилья «Эль-Эральдо», где боевые действия между двумя группами наркоторговцев усилились, в результате чего несколько семей покинули свои дома и переехали в городские районы города, а соседний муниципалитет Зона-Бананера, а также города Санта-Марта и Барранкилья.

Между тем на радиостанции Каракол они проконсультировались с антропологом Лербером Димасом, который является аналитиком конфликта в этом регионе страны, который пояснил, что пострадавшие не считают себя перемещенными лицами, поскольку они добровольно покинули свои дома, чтобы предотвратить любой инцидент в разгар столкновений между криминальными структурами.

«Они не отчитывались и не будут. Они не понимают, что речь идет о принудительном перемещении. Для них это серьезно, но это не означает, что это перемещение, потому что никто не сказал им: - покинуть этот район-, но они уехали по собственной воле, потому что видели риск, и это перемещение, и даже если они интерпретируют это по-другому, преступления происходят», - пояснил он в эфире радио Каракол.

Он добавил, что эти две группы, вышедшие из вымершего аука, перегруппируются, что привело к волне насилия в этом районе Карибского бассейна Колумбии. «Никто не говорит им уходить, но нет никаких гарантий безопасности или спокойствия», - сказал он.

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