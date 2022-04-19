Хосе Рамон Лопес Бельтран откроет новый филиал своей шоколадной фабрики в Табаско

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador a las elecciones presidenciales por la coalición “Juntos Haremos Historia”, a la salida de su casa de campaña para su reunión en el salón de la Luz. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Шоколадный магазин, принадлежащий Хосе Рамону Лопесу Бельтрану и его братьям, вырастет с открытием филиала на территории Табаско. Шоколадные конфеты Росио, названные в честь покойной первой жены нынешнего президента Мексики, сделали объявление в Instagram с коротким сообщением: «Мы почти готовы принять вас в нашем новом магазине в Вильяэрмосе, штат Табаско!» , после того как в предыдущие дни они сообщили, что бизнес будет расширяться, и предложили своим подписчикам угадать, где он будет расположен.

Chocolates Rocío inició operaciones en 2019, con una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Шоколадная компания начала свою деятельность в 2019 году, через год после прихода к власти Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, а его сын Хосе Рамон объявил, что не будет занимать никаких государственных должностей во время срока полномочий отца. Стоит упомянуть, что Лопеса Белтрана допрашивали в социальных сетях об источнике денежного дохода, который позволяет ему поддерживать роскошный образ жизни, с квартирой в Хьюстоне, штат Техас, и семейными каникулами в таких местах, как Аспен, штат Колорадо.

Компания, как подробно описано на своем веб-сайте, создает «высококачественный шоколад, способный покорить самые требовательные вкусы и конкурировать с лучшими шоколадными конфетами в мире». Производство происходит в небольших масштабах в цехе в Мехико, где какао-бобы отбираются вручную, а затем превращаются в малопроизводительные машины. Сырье поступает с семейной фермы, где его посевают, собирают, ферментируют и сушат перед отправкой в столичный регион.

El negocio de los hijos de López Obrador fue señalado por presuntamente haberse beneficiado del programa Sembrando Vida. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

В конце 2021 года бизнес детей Лопеса Обрадора был отмечен происхождением какао, поскольку, согласно журналистскому расследованию Aristegui Noticias, ферма, на которой он выращивается, воспользовалась правительственной программой Sembrando Vida, направленной на сокращение бедности в сельских районах и защиту окружающей среды деградация. AMLO опроверг эти утверждения в ходе одной из своих утренних пресс-конференций, в ходе которой он заверил, что имущество является семейным наследством и что аргументы против его детей являются ложными.

Несмотря на критику, предпринимательская деятельность семьи Лопеса Бельтрана растет. В настоящее время он предлагает батончики разных видов шоколада, а также хмельные и газированные напитки, которые были добавлены в меню через несколько месяцев после открытия первого магазина, в конце 2019 года. В целом, мнения тех, кто попробовал продукты, хорошие, относительно качества и вкуса, но они расходятся с точки зрения обслуживания, предлагаемого персоналом, работающим на шоколадной фабрике, расположенной на улице Республики Гватемала в историческом центре CDMX.

El emprendimiento de López Beltrán ha recibido comentarios positivos por la calidad de sus productos, pero también ha sido señalado por la procedencia de los recursos que lo financian. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Отзывы Google подчеркивают национальное происхождение какао, рекомендуют некоторые конкретные продукты, такие как какао-фраппе, и подчеркивают, что это небольшое, но уютное место, где сотрудники дружелюбно относятся к потребителям и подробно объясняют процесс производства каждого шоколада и напитка, который они заказывают. Однако есть и негативные отзывы от клиентов, которые утверждают, что ждали более двух часов, чтобы их посетили, и от некоторых других, которые считают, что есть магазины шоколада для гурманов с более качественным предложением, презентацией и более выгодной ценой.

Находясь в Твиттере, он подвергся критике в связи с происхождением средств, за счет которых он финансировался. Среди последних комментариев выделяются такие, как: «Шоколадные конфеты Rocío войдут в историю, у LitioMEX уже есть партнеры», ссылаясь на Закон о горнодобывающей промышленности, с помощью которого Лопес Обрадор стремится национализировать литий после того, как реформа электроэнергетики была отклонена Конгрессом в воскресенье.

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