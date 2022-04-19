В Сантандере мальчика сбила лошадь

В прошлое пасхальное воскресенье в муниципалитете Гамбита (Сантандер) произошло печальное событие, когда власти сообщили, что несовершеннолетний (13 лет) умер, упав с лошади в деревне Поркерас.

Согласно версиям, предоставленным властями, жертва потеряла контроль над животным после того, как оно пролилось по тропинке возле тротуара.

Несовершеннолетний, потеряв контроль над лошадью на грунтовой дороге, упал на обочину третичной дороги, получив серьезные травмы, в результате которых он погиб.

Личность жертвы неизвестна, хотя один из свидетелей событий утверждал, что сотрудничал во встрече тела вместе с властями: «Здесь в присутствии полицейских властей мы обнаружили тело, человека, который до сих пор является Н.Н.», - сказал он.

Судя по всему, несовершеннолетний из Читарака, департамент Бояка. С другой стороны, жители этого города в Сантандере отдали дань уважения в виде религиозного прощания с жертвой, о которой не известно ни близких родственников, ни посетителей.

Убит снайпером, наличные Национальной армии





Efectivo militar asesinado en Catatumbo EJERCITO COLOMBIA





Согласно отчету властей, в результате нападения на силы безопасности, которое произошло в Кататумбо на востоке Колумбии, военнослужащий был убит снайпером, прикрепленным к АНО.

Капитан Национальной армии, идентифицированный как Олдрей Бонилья Роша, выполнял задачи по патрулированию, поиску и контролю в районе событий. Капитан Бонилла был уроженцем муниципалитета Фландрии в департаменте Толима.

Помимо этого нападения, вооруженные силы сообщили о двух других насильственных действиях в этом районе: против полиции и против национальной армии.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







