«Я заслуживаю этого, как любой колумбиец, потому что я не была богатой женщиной»: Франсия Маркес упомянула о выплатах по доходам солидарности

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

Кандидат в вице-президенты от Исторического пакта Франсия Маркес призналась, что действительно получала выплаты от программы Solidarity Entry, а также подтвердила, что заслуживает этого, как и любой колумбиец из ее условий.

Кроме того, Франция указала, что для завершения учебы потребовалось десять лет: «Чтобы учиться в университете, я пережил голод, мне потребовалось немного времени, потому что мне пришлось заплатить один семестр и остановить другой, чтобы накопить и собрать. На это у меня ушло десять лет».

По словам Маркес, в 2019 году она получила субсидию по программе, когда была безработной, и причины родов в следующем году, потому что не подала на нее заявку.

Точно так же Франция заявила: «Как только я увидела, что у меня на счету 400 000 долларов, я подумала, что мне заплатили за часть проделанной работы, когда позже я получила сообщение от Аграрного банка, в котором говорилось, что они выделили 160 000 долларов, а я этого не просила. В 2019 году у меня не было зарплаты, я пошла домой и, как и многие колумбийцы, была безработной», - сказала она.

Со своей стороны, в заявлении Social Prosperidad уточняется, что «дом госпожи Маркес получил 25 платежей, соответствующих проектам программы: 23 ежемесячно из 160 000 долларов до декабря 2021 года и один раз в два месяца в этом году в размере 380 000 долларов. Это эквивалентно 4 060 000 долларов США, которые были внесены на зарегистрированный для него счет».

Франсия Маркес загрузила в свои социальные сети видео, показывающее ее приверженность Колумбии не экспроприировать собственность у граждан в случае возможного прибытия в Casa de Nariño.

Во вторник Густаво Петро и его вице-президентская формула Маркес решили показать стране свои намерения и положить конец тому, что было одной из их самых больших критических замечаний со стороны их политических оппонентов, предполагаемой экспроприации, которую Петро как левый лидер сделал бы с колумбийцами.

Учитывая это, дуэт решил взять на себя письменное и нотариально заверенное обязательство дать спокойствие гражданам, которые считают, что такая возможность существует в случае, если Петро станет президентом.

В видео вы можете услышать документ Франции, в котором, произнеся свое полное имя, она продолжает: «Я обязуюсь под тяжестью присяги, по закону и при глубоком уважении к конституции и закону, как вице-президент всех колумбийцев, я не буду экспроприировать богатство и имущество их владельцев, я не буду экспроприировать, я не собираюсь экспроприировать что-либо или кого-либо».

«Перед нотариусом 17 мы подписали документ, в котором мы обязуемся перед Колумбией, что мы НЕ БУДЕМ ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ НИКОГО», - говорится в сообщении в Twitter.

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