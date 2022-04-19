Финансовые лидеры G20 обвиняют Россию в экономических последствиях

(Bloomberg) На этой неделе встреча финансовых руководителей стран Большой двадцатки будет включать представителей России и призвана дать четкий сигнал о том, что Россия несет полную ответственность за глобальные экономические последствия своей войны против Украины, заявил немецкий правительственный чиновник.

После долгого обсуждения была достигнута договоренность о том, что Россия не должна иметь возможность диктовать формат G20 или повестку дня следующей встречи министров финансов и управляющих центральными банками, заявил немецкий чиновник, выступая на условиях анонимности. Встреча должна быть использована для того, чтобы послать четкий сигнал России, добавил чиновник.

На этой неделе Соединенные Штаты еще больше отошли от намеков на то, что их официальные лица будут бойкотировать встречи G20, если их российские коллеги примут участие. Министр финансов США Джанет Йеллен будет избегать некоторых встреч Группы в Вашингтоне, но будет присутствовать на других, посвященных экономическим последствиям российского вторжения в Украину, заявил в понедельник американский чиновник. Йеллен не хочет, чтобы участие России остановило работу, которую США и их союзники должны выполнять в контексте встреч G20, добавил представитель Министерства финансов.

Встреча на этой неделе станет первой встречей G20 с начала войны, и за ней будут внимательно следить за признаками того, как ведущие международные агентства мира реагируют на агрессию России. Многие страны G20 осудили Россию, но некоторые из ее самых влиятельных членов, такие как Китай и Индия, не осудили.

Первоначальное примечание:

Руководители финансовых отделов «Большой двадцатки» должны дать понять, что Россия виновата в последствиях экономического роста

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