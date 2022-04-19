Во второй раз наркоторговец Хайро Альберто Булес Молина будет экстрадирован в Соединенные Штаты

Во второй раз Хайро Альберто Булес Молина будет экстрадирован колумбийской системой правосудия в Соединенные Штаты за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С 1995 года его имя фигурирует в судебных расследованиях по поводу поставок наркотиков в Северную Америку, случаев подкупа судей в Панаме, арестов и просьб об экстрадиции.

Первый случай захвата псевдонима Кондорито был зафиксирован в июле 2002 года. Его арест произошел в разгар операции «Каставей», в которой участвовали подразделения Национальной полиции, УБН, таможни Соединенных Штатов и Генеральной прокуратуры Колумбии.

В то время он был назначен руководителем международной сети наркоторговцев и был запрошен судьей этой страны, поскольку он несет ответственность за преступление, заключающееся в совместном владении, импорте и распространении кокаина и героина.

В решении Кассационной палаты по уголовным делам № 56118 от 2003 года Верховного суда докладчик судья Эйдер Патиньо счел, что все юридические требования для его экстрадиции были выполнены. 19 декабря 2003 года он был передан DIJIN в аэропорту Эльдорадо агентам УБН.

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Судя по всему, этот человек отбыл свой срок в североамериканской стране и вернулся бы в Колумбию, чтобы продолжать совершать преступления. В разгар расследований против клана Персидского залива он был вновь захвачен в 2019 году членами разведывательного подразделения Гаула во время обучения в районе Лаурелес в Медельине.

По словам властей: «Он был человеком, который отвечал за координацию преступной группы в столице департамента Антьокия с целью доставки наркотиков за границу». С этого момента он же Кондорито находился во владении колумбийских властей.

Но во второй половине этого вторника, 19 апреля, судья Верховного суда Мириам Авила одобрила новую экстрадицию Билеса Молины. «Наказания за наркоторговлю и концерт с целью совершения преступлений, обвиняемых Хайро Альберто Булес Молина в обвинительном заключении, не носят политического характера, но являются обычными, и события, на которых основана международная петиция, произошли примерно в период с января 2017 года по январь 2019 года», - говорится в заявлении суда решение.

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Согласно американским расследованиям, псевдоним Кондорито якобы сотрудничал с наркоторговцами из Панамы и Гватемалы для получения партий нескольких килограммов кокаина через скоростные катера и по суше в Соединенные Штаты.

«Законно перехваченные сообщения показали, что Булес Молина и несколько его сообщников планировали операцию, которая выведет Панаму в Колумбию, и что по прибытии туда будет собрано неизвестное количество кокаина», - говорится в обвинении, выдвинутом властями Соединенных Штатов. передан Верховному суду.

Как сообщает журнал Semana, защита Кондорито заверила, что власти ошибочно приняли его клиента с тезкой, подчеркнув, что «он никогда не будет иметь связей с этой преступной бандой и тем более с наркоторговлей».

Наконец, Верховный суд подчеркнул, что теперь процесс экстрадиции «должен быть обусловлен обязательством отправлять копии решений или решений, которые прекращают разбирательство в судах этой страны из-за обвинения, предъявленного ответчику».

Хайро Альберто Билес Молина запрашивается для экстрадиции за преступления, связанные с «международным распространением кокаина и концертом по распространению контролируемого вещества с целью незаконного импорта».

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