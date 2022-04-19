Завершение работы прокуратуры и реформирование прокуратуры: предложения Серхио Фахардо по борьбе с коррупцией

Одним из главных столпов Серхио Фахардо во время его президентской кампании была борьба с коррупцией. Кандидат от Коалиции Центра Эсперанса неоднократно заявлял, что клиентелизм является одной из основных проблем политики в стране и поэтому будет стремиться достичь Casa de Nariño «другим и свободным способом».

В разгар этого момента Фахардо был одним из заявителей, которые критиковали Густаво Петро за подписание документа перед нотариусом, в котором он заложил не экспроприировать земли колумбийцев. Он также набросился на Федерико Гутьерреса, кандидата от сборной Колумбии, который дал пресс-конференцию на окраине этого тюремного центра ссылаются на термин «социальное помилование» и содержащиеся в нем предложения о коррупции.

«Это один из самых абсурдных дней в контексте избирательной кампании. «Фико» идет и стоит перед тюрьмой Ла-Пикота и делает там объявление в средствах массовой информации. Петро, как вы думаете, должен подписаться в нотариальной конторе, чтобы сказать, что он не собирается экспроприировать. Жалко», — заявил Фахардо общественному мнению.

В последние несколько часов кандидат от Коалиции Centro Esperanza сообщил, что в случае его введения на президентских выборах 8 августа реформа правосудия будет представлена в Конгресс Республики. Он будет иметь четыре центральных пункта, и с его помощью будет стремиться решить проблемы коррупции в стране.

1. Генеральный прокурор страны будет выбран Верховным судом на основе списка, который станет результатом трех лучших результатов в конкурсе за заслуги, который будет проведен высшей квалификационной юридической школой страны. «Заявители должны быть специалистами в области уголовного права», — заявил бывший губернатор Антиокии.

2. Следуя постулатам Хуана Мануэля Галана, бывшего кандидата в президенты от партии «Новый либерализм», Фахардо предложил упразднить Генеральную прокуратуру страны: «Функции государственного министерства возьмут на себя Управление омбудсмена и функции дисциплинарный контроль со стороны специализированного подразделения Генеральной прокуратуры страны».

3. Другим важным разделом является то, что Генеральный контролер Республики будет выбран Государственным советом из списка «с тремя лучшими баллами в конкурсе за заслуги, который будет проведен самой рейтинговой юридической школой в стране».

4. Наконец, мэр Медельина заявил, что необходимо ликвидировать территориальных контролеров. Согласно его предложению, фискальный контроль департаментов и муниципалитетов «осуществляется Управлением Генерального контролера Республики».

«Без независимых надзорных органов нет реальной борьбы с коррупцией. Коррупция проникла в организации, которые необходимы для обеспечения прозрачности и гарантий в стране. Необходимо иметь действительно независимое, беспристрастное и прозрачное отправление правосудия и надзорные органы», - сказал он.

По оценкам Фахардо, с помощью некоторых из этих мер государство может сэкономить около 2,5 миллиарда песо. Эти ресурсы могут быть направлены на другие сектора, связанные с вашей кампанией, такие как образование.

На данный момент кандидат от Центра надежды продолжит собирать поддержку со стороны различных политических секторов для первого тура президентских выборов. Цель состоит в том, чтобы обратить вспять тенденцию, показанную в обследованиях.

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