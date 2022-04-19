Друг Дебанхи Эскобар будет действовать на законных основаниях перед лицом угроз и клеветы: «Я не присутствовал на этой вечеринке»

Случай исчезновения Дебанхи Эскобара потряс штат Нуэво-Леон и всю страну тем, как происходили события и несоответствия, представленные в заявлениях друзей 18-летнего. Более 10 дней с тех пор, как ее видели в последний раз, один из ее друзей попросил прекратить угрозы в ее адрес, а также сообщения ненависти и диффамации, в которых ее обвиняют.

Через пост в Facebook Яцири Брионес сообщил, что, несмотря на дружескую связь с молодой женщиной, они больше не совпадают и что даже она даже не присутствовала на вечеринке, где Дебанхи якобы была брошена ее группой друзей. Он также приложил скриншоты угроз, которые он получил от людей, которые скрупулезно следили за этим делом.

«Дебанхи - мой друг, однако, я больше не соглашался с ней и тем более посещал ту вечеринку. Мое имя было ошибочно принято за одного из друзей, которые присутствовали на этой вечеринке, и из-за этого в последние несколько дней на меня постоянно нападали. Как и все остальные, я хочу, чтобы он появился как можно скорее», - написал Ятизири Брионес в своем аккаунте в Facebook.

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

Перед лицом постоянных нападений Яцири Брионес поделилась, что опасается за свою честность и что в этой связи она приступит к судебному иску за диффамацию и домогательства, поскольку считает несправедливым, что на нее нападают, не зная правды.

Кроме того, он предложил всем, кто следит за делом об исчезновении Дебанхи, задолго до того, как судить и делиться ложной информацией, поскольку они не знают вред, который они могут причинить.

Со дня ее исчезновения аккаунт Дебанхи Эскобар в Instagram управлялся ее родственниками, чтобы распространять прогресс в расследовании, а также призывать к новым дни поиска и попросить их распространить. Что касается заявления Яцири Брионес, то семья подтвердила, что она не была на вечеринке, где Дебанхи видели в последний раз, поэтому попросили прекратить домогаться ее.

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

В пятницу, 8 апреля, Дебани Эскобар вышла повеселиться на вечеринке в районе Нуэва-Кастилья в муниципалитете Эскобедо, Нуэво-Леон вместе с тремя из ее друзья: Ивонна, Алехандра и Джессари. Согласно заявлениям, Сусана покинула это место одна рано утром 9 апреля, так как ее друзья уехали ранее. После этого ее местонахождение было объявлено неизвестным, поэтому поиски 18-летней девочки начались немедленно.

Через шесть дней после ее исчезновения, 16 апреля, выяснилось, что после подозрений со стороны семьи и друзей заявления друзей, сопровождавших Сусану, были поставлены под сомнение, поскольку молодые женщины изменили заявление, которое они дали в начале запросы.

Андреа Эскобар, двоюродная сестра девушки, закончила срывать повествование об Ивонне, Алехандре и Джессари, которые в первой инстанции утверждали, что намерены сыграть «шутку» над Дебанхи, бросив её на Пятом, где они присутствовали на вечеринке. Однако вскоре история изменилась, так как молодые женщины заявили, что Дебанхи вела себя агрессивно, поэтому они ушли до встречи. Они отправили водителя, но по причинам, пока не выясненным, он оставил ее одну на дороге.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Генеральная прокуратура штата Нуэво-Леон (FGE) продолжает соответствующие расследования с целью установления местонахождения Дебани Эскобара, однако это дело вызвало большое возмущение у граждане страны, поэтому пользователи социальных сетей обыскали аккаунты друзей молодой женщины, чтобы напасть на них и обвинять их за ее исчезновение.

Следует отметить, что повторная виктимизация друзей Дебанхи исказила реальную проблему их исчезновения, исходя из того, что ежедневно и в различных контекстах женщины в Мексике продолжают исчезать. В то время как общение между друзьями важно для обеспечения безопасности, женщина должна иметь возможность ходить по улицам в одиночестве, не опасаясь исчезновения или просто не имея возможности вернуться в свои дома.

Дебанхи Эскобар до сих пор пропала без вести, но надежда, которую ее семья и друзья имеют на то, чтобы найти ее, остается нетронутой, тем более теперь, когда видеозаписи дороги в Нуэво-Ларедо показали, что молодая женщина обратилась за помощью к грузовой транспортной компании по имени Alcosa, место, в которое она вошла ее собственная нога, но она никогда не попадалась на выход. Власти сосредоточат расследования на этом месте, так как это было последнее место, где ее видели.

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