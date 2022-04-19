Паста карри, классическая, которую также можно приготовить дома

Паста карри идеально подходит для азиатской кухни и придает еде нужное количество специй. И его не всегда нужно покупать в магазине, но его также можно приготовить дома. Выбор перца чили будет определять степень остроты и аромата.

Ингредиенты для этой классической тайской кухни также можно легко найти в супермаркете. По данным Федерального центра питания Германии (BzFe), для этого рецепта требуется перец чили, тмин или кориандр, лук-шалот, чеснок, кедрон и имбирь.

По оценкам BzFe, слегка обжаренный и измельченный в ступке, он образует густые сливки, которые можно хранить около недели.

Тот, кто осмеливается пощекотать вкус, должен использовать тайский зеленый перец чили. Наряду с луком-шалотом, чесноком, базиликом и тайским имбирем производится крепкая зеленая паста карри (Kaeng Khiao Wan).

Между тем, что-то более мягкое - это красная паста карри (Kaeng Phet), которая готовится в соответствии с красным чили и обычно содержит кинзу и кедрон.

свою очередь, желтая паста карри (Kaeng Kari) идеально подходит для всех тех, кто чувствителен к остроте, но все равно не хочет отказываться от азиатской кухни.

Типичный аромат достигается за счет сушеного красного перца чили и куркумы, которые придают цвет макаронам, а также корице, гвоздике и мускатному ореху.



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