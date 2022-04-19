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вторник 19 апрель 2022
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Россия

Криптовалюты: безопасны ли они для неопытного инвестора?

Тот, кто инвестировал в биткойн в 2020 году, вероятно, заключил хорошую сделку. В то время криптовалюта торговалась на уровне 8 000 евро (около 8 650 долларов по текущей цене). В конце марта 2022 года его стоимость превысила 40 000 евро.

Newsroom Infobae

19 апрель 2022
ILLUSTRATION - Eine Frau bedient die App "Bison" der Börse Stuttgart, mit der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple über ein Smartphone gekauft und verkauft werden können.
ILLUSTRATION - Eine Frau bedient die App "Bison" der Börse Stuttgart, mit der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple über ein Smartphone gekauft und verkauft werden können.

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