Криптовалюты: безопасны ли они для неопытного инвестора?
Тот, кто инвестировал в биткойн в 2020 году, вероятно, заключил хорошую сделку. В то время криптовалюта торговалась на уровне 8 000 евро (около 8 650 долларов по текущей цене). В конце марта 2022 года его стоимость превысила 40 000 евро.
Newsroom Infobae
19 апрель 2022
ILLUSTRATION - Eine Frau bedient die App "Bison" der Börse Stuttgart, mit der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple über ein Smartphone gekauft und verkauft werden können.