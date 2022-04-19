Коронавирус: Парагвай объявил, что свидетельство о вакцинации больше не будет обязательным для путешественников, въезжающих в страну

Парагвай объявил во вторник, что свидетельство о вакцинации не будет обязательным требованием для въезжающих в страну путешественников, поскольку они смогут сдать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до поездки.

Это подтвердил генеральный директор по миграции Парагвая Анхелес Арриола, который сообщил Radio Monumental, что это состояние «смягчилось».

По словам главы миграционной службы, тест на вакцинацию «соответствует требованиям», но больше не является обязательным. «Те, у кого нет вакцины окончательно или у кого есть неполные дозы, принося ПЦР (практикуется) в течение 48 часов до этого, могут въехать в страну», - пояснил он.

Он также отметил, что раньше это требование было «исключительным, а не сегодня», и пояснил, что это решение касается «того, что происходит во всем мире».

Министерство здравоохранения и социального обеспечения опубликовало во вторник обновленную информацию о медицинских требованиях для въезда в страну, согласно которой путешественники старше 12 лет без подтверждения вакцинации должны сдать тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Документ был обнародован через день после того, как исполнительная власть отменила объявление чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией, действовавшей с марта 2020 года, которая положила конец обязательному использованию маски.

Новые меры известны в то время, когда число инфекций и смертей от COVID-19 в стране все еще падает.

Paraguay levantó la emergencia sanitaria (EFE/ Carlos Ortega) EFE

С 3 по 9 апреля в Парагвае было зарегистрировано 5 смертей и 236 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило в Twitter Министерство здравоохранения и социального обеспечения в своем отчете о развитии пандемии, соответствующем эпидемиологической неделе 14.

В отчете оценивается 648 682 совокупного числа инфекций в стране и 18 786 смертей на данный момент из-за пандемии.

Он также пояснил, что за этот период 19 человек были госпитализированы с вирусом, из которых шесть были госпитализированы в реанимацию.

Отмена чрезвычайной ситуации в области здравоохранения положила конец обязательному использованию маски и была связана с уменьшением числа положительных случаев и смертей от вируса.

Таким образом, маски не потребуются, в частности, в магазинах, частных учреждениях, ресторанах, школах, университетах, а также на общественных, спортивных и религиозных мероприятиях.

Министерство здравоохранения уточнило, что сохранит рекомендацию носить маски «в профилактических целях и в конкретных ситуациях».

Генеральный директор по надзору за здоровьем Гильермо Секера пояснил, что «основное использование» масок будет запрашиваться в государственных и частных медицинских учреждениях, в домах престарелых и людей с респираторными симптомами.

Чиновник также «настоятельно рекомендуется» носить эту одежду в общественном транспорте и в плохо вентилируемых и переполненных закрытых помещениях.

Однако глава гражданского кабинета Эрнан Хуттеманн пояснил, что закон об объявлении чрезвычайного экономического положения, утвержденный для смягчения последствий пандемии, будет действовать до июня следующего года.

(С информацией из EFE)

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