Коронавирус в Мексике в апреле 19:1 438 случаев заражения и 24 смерти было зарегистрировано в последний день

Во вторник, 19 апреля, Министерство здравоохранения (SSA) объявило, что до 17:00 часов (по центральному мексиканскому времени) в стране было подтверждено 5 729 270 случаев заболевания, накопленных с начала неотложная медицинская помощь. Что касается количества смертей, то на сегодняшний день зарегистрировано в общей сложности 323 973 случая смерти.
С этими цифрами за последние 24 часа было зарегистрировано 1438 новых случаев инфицирования и 24 случая смерти от COVID-19.
Согласно ежедневному техническому отчету, в настоящее время в стране в общей сложности насчитывается 9 310 724 отрицательных случая заболевания, 688 502 подозреваемых и 4314 предполагаемых активных случаев заболевания, то есть у пациентов, у которых симптомы начали проявляться в последние 14 дней (с 06 по 19 апреля 2022 года).
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