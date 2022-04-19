Коронавирус в Мексике в апреле 19:1 438 случаев заражения и 24 смерти было зарегистрировано в последний день

CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2020.- El Museo Nacional de Arte (Munal) permancerá cerrado hasta el próximo 17 de septiembre debido al procedimiento de desinfección que se hará en sus instalaciones luego de que se reportara un caso sospechoso de covid-19 dentro de las instalaciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOCURO.COM

Во вторник, 19 апреля, Министерство здравоохранения (SSA) объявило, что до 17:00 часов (по центральному мексиканскому времени) в стране было подтверждено 5 729 270 случаев заболевания, накопленных с начала неотложная медицинская помощь. Что касается количества смертей, то на сегодняшний день зарегистрировано в общей сложности 323 973 случая смерти.

С этими цифрами за последние 24 часа было зарегистрировано 1438 новых случаев инфицирования и 24 случая смерти от COVID-19.

Согласно ежедневному техническому отчету, в настоящее время в стране в общей сложности насчитывается 9 310 724 отрицательных случая заболевания, 688 502 подозреваемых и 4314 предполагаемых активных случаев заболевания, то есть у пациентов, у которых симптомы начали проявляться в последние 14 дней (с 06 по 19 апреля 2022 года).

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