Споры о «социальном прощении» Петра сказываются на его имидже перед лицом президентских выборов

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

Споры по поводу визита Хуана Фернандо Петро в Межцерковную комиссию за справедливость и мир, беседы с несколькими заключенными в стране по их просьбе и разъяснения социального помилования, похоже, сумели отразиться на имидже кандидата в президенты Республика за исторический пакт, Густаво Петро,.

Несмотря на то, что кандидат опубликовал видео, в котором разъяснил появившиеся в социальных сетях слухи о массовом оттоке заключенных, осужденных за коррупцию в рамках его правительственного плана, полемика сказывается на нем.

В последнем измерении опроса Национального центра консалтинга, проведенного для программы CM & News о восприятии кандидата после спора, проведенного в отношении 211 граждан Боготы, Медельина, Кали, Барранкильи и Букараманги, показано, что половина респондентов заявили, что Густаво Имидж Петро ухудшился после ажиотажа в СМИ.

Сорок восемь процентов респондентов заявили, что негативный имидж кандидата возрос; 21 процент заявили, что он улучшился, а 31 процент заявили, что они ничего не знают о предмете.

Города, которые сообщили о наибольшем увеличении негативного имиджа, были Медельин (52%), Букараманга (59%) и Богота (49%). Когда респондентов спросили, что если разногласия Петро заставили их изменить свое намерение голосовать, 63% ответили «нет», но 19% ответили, что решили оставить свой выбор в пользу другого варианта. По данным опросника, Букараманга, Барранкилья и Кали являются городами, в которых изменение было зарегистрировано больше всего.

Но в Боготе и Медельине большинство ответили, что их голоса останутся такими же, как они решали до скандала.

Учитывая комментарии, которые он получил в социальных сетях, и вопросы, оставленные этим эпизодом, которые будут самыми сильными, с которыми ему пришлось столкнуться с начала своей кампании, Густаво Петро вместе со своей вице-президентской формулой Франсией Маркес поговорил с Нотисиасом Караколем и уточнил некоторые моменты.

«Мне кажется, что речь шла о «П за мир». Визит моего брата проходит в середине Межцерковной комиссии, организации, финансируемой Немецко-католической церковью, норвежскими евангелическими церквями и организацией «Международная амнистия». Споры возникли из-за того, что кто-то перепутал визит (...), в который они превратили его, фразу, используемую в средствах массовой информации, в скидках на избирательные бюллетени, просто потому, что визит был моим братом», - отметил кандидат Pact Histórico в колумбийскую газету.

Он также уточнил, что «они никогда никому не предлагали сокращения сроков наказания», но что они говорили в рамках своей программы восстановительного правосудия: «Восстановить жертву и выплатить компенсацию. Это вопрос, за который я борюсь с тех пор, как Альваро Урибе Велес поставил закон справедливости и мира в дебаты в Конгресс, чтобы помиловать, он делает, вооруженную торговлю наркотиками».

Со своей стороны, кавказский лидер заверила, что информацией манипулировали, чтобы навредить кампании и что это доказывают заключенные, которые отрицают обвинения против возможных союзов с Историческим пактом.

«Правда в том, что предложение, которое было выдвинуто на этой встрече, так и не было сделано». Он добавил, что коррумпированные люди не заслуживают социального прощения, потому что «коррупция стоит жизней, благодаря коррупции дети умирают от голода в этой стране, благодаря коррупции в моей собственной общине нет питьевой воды, благодаря коррупции многие молодые люди не имеют гарантий прав. Коррупция, по данным Управления Контролера, требует 50 миллиардов песо в год».

Завершая свое выступление, кандидат в президенты отметил, что проблема коррупции кроется в самой структуре общества: «Посмотрите, что происходит в Колумбии, они демонизировали слово прощение. Когда мы говорим о социальном прощении, мы говорим о социальном примирении, любой, кто хочет говорить о мире, должен говорить о примирении общества. Журналисты взяли и свели эту концепцию к коррупции, а не к тому, что она есть, к окончательному разрешению насилия в отношении Колумбии».

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