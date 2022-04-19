Китай и Россия дают авторитаризму худшую славу

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Последнее десятилетие казалось хорошим для авторитарных режимов и трудным для демократических . Киберинструменты, дроны, технологии распознавания лиц и социальные сети, казалось, сделали авторитариев еще более эффективными, а демократические страны — неуправляемыми.

Запад потерял уверенность в себе, и как российские, так и китайские лидеры втерели ее, создав впечатление, что эти хаотичные демократические системы были потраченной силой.

А потом произошло нечто совершенно неожиданное: Россия и Китай перешагнули границы .

Владимир Путин вторгся в Украину и, к своему удивлению, пригласил к непрямой войне с НАТО и Западом. Китай настаивал на том, что он достаточно умен, чтобы иметь собственное локальное решение проблемы пандемии, оставив миллионы китайцев незащищенными или незащищенными и, по сути, пригласив войну с одним из самых заразных вирусов матери-природы: мутацией Omicron SARS-CoV-2. Это привело к тому, что Китай закрыл весь Шанхай и части 44 других городов с населением около 370 миллионов человек.

Короче говоря, и Москва, и Пекин внезапно сражаются с силами и системами, которые гораздо более мощные и беспощадные, чем они ожидали. И эти битвы открывают всему миру и его народам слабые места их собственных систем . Настолько, что мир теперь должен беспокоиться о нестабильности в обеих странах.

Бойтесь.

Россия — ключевой поставщик пшеницы, удобрений, нефти и природного газа в мир. Кроме того, Китай является источником или важнейшим звеном в тысячах глобальных производственных цепочек поставок. Если Россия останется в стороне, а Китай будет заблокирован на длительный период времени, это затронет каждый уголок планеты. И это уже не так уж и долго.

Давайте начнем с Путина. Он заснул, думая, что, поскольку его армия сокрушила кучу тряпичных военных противников в Сирии, Грузии, Крыму и Чечне, она может быстро пожирать страну с 44 миллионами человек — Украину — которая в течение последнего десятилетия продвигалась вперед, чтобы присоединиться к Западу и была будучи негласно вооруженным и обученным НАТО.

До сих пор это был военный и экономический провал для России . Но не менее важно то, что она показала, в какой степени путинская «система» основана как на лжи вверх - все говорят начальству то, что они хотят услышать, вплоть до Путина - так и на бурении, эксплуатации природных ресурсов России, обогащении нескольких россиян, а не высвобождая людские ресурсы страны и расширяя возможности большинства.

Россия Путина в основном основана на нефти, лжи и коррупции, и это не устойчивая система.

Это можно было увидеть еще накануне войны, когда Путин возглавил общенациональную телевстречу своих высших советников по национальной безопасности, и не кто иной, как Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, казался запутанным в том, что имел в виду ложь Путин.

Путин заявил, что восточным украинским провинциям Донецку и Луганску следует разрешить стать независимыми государствами, а затем попросил этих советников подтвердить это. Но Нарышкин, похоже, считал, что Путин хочет, чтобы ему сказали, что две провинции должны быть присоединены к России. В то время как Нарышкин запинался о неправильном ответе, Путин, без намека на иронию, дважды размыл его, чтобы «говорить прямо», как будто это уже возможно в путинской России. Только после того, как Нарышкин дал Путину ложь, которую он, очевидно, хотел, чтобы он сказал ему, он рычал на него: «Ты можешь сейчас сесть».

Сколько российских военнослужащих, которые видели это унижение, были готовы рассказать Путину правду об Украине, когда война начала идти не так? Когда российская армия столкнулась с врагами в Грузии, Сирии, Крыму и Чечне, Россия могла просто бомбить без разбора, чтобы избежать любых неприятностей. Но теперь, когда армия Путина оказалась в войне с высокомотивированной армией Украины и ее отечественной оружейной промышленностью, поддерживаемой одним из лучших высокоточных и учебных видов оружия НАТО, гниль действительно начала проявляться. Российские танковые и тыловые силы превратились в несколько горящих свалок на западе Украины.

И невозможно переоценить, насколько некомпетентными оказались российские ВМС для того, чтобы командный корабль Черноморского флота России — ракетный крейсер «Москва» — был настолько поврежден, по сообщениям, двумя противокорабельными крылатыми ракетами украинского производства под названием «Нептун», что Москва затонула в море у берегов Украины на прошлой неделе, что стало самой большой потерей военно-морского корабля в бою за последние 40 лет.

Тот факт, что российский флагман, отвечающий за координацию всех средств ПВО флотилии, на борту которого находились 64 ракеты ПВО С-300F Rif, был поражен противокорабельными ракетами противника, должен был быть результатом каскада сбоев в системах обнаружения и реагирования на атаку .

Кроме того, ракеты Neptune не обязательно являются «убийцами кораблей». Скорее всего, они были разработаны для того, чтобы быть «убийцами миссий» - выводить из строя радар и электронику таких сложных эсминцев, как «Москва», - а не специально потопить их.

Поэтому мне жаль командира, который должен был сказать Путину, что самый грубый и чудовищный военный корабль России на Черном море, по слухам, был потоплен украинской ракетой, выпущенной во время войны, впервые .

Китай — гораздо более серьезная страна, чем Россия: он основан не на нефти, лжи и коррупции (хотя у него много последних), а на трудолюбии и производственном таланте своего народа, возглавляемого Коммунистической партией Китая сверху донизу, с железным кулаком, но стремящихся учиться у за рубежом. По крайней мере, жаждет учиться в прошлом, но менее недавно.

Экономический успех Китая и вызванное им чувство гордости, по-видимому, заставили его лидеров задуматься о том, что они могут действовать в одиночку против пандемии. Производя собственные вакцины, вместо того чтобы импортировать более качественные вакцины с Запада и повторно использовать свою высокоэффективную систему эпиднадзора и авторитарного контроля для прекращения поездок, проведения массовых тестов и карантина любого человека или района, где появился COVID-19, Китай сделал выбор в пользу политика «Ноль Covid». Если ей удастся преодолеть пандемию с меньшим количеством смертей и более открытой экономикой, это стало бы еще одним признаком для мира - отличным признаком - того, что китайский коммунизм превосходит американскую демократию .

Но Пекин, насмехаясь над Западом, проявил возмутительную небрежность, когда дело дошло до вакцинации собственных старейшин . Это не имело большого значения, когда Китай смог замедлить распространение предыдущих вариантов коронавируса с помощью строгого контроля населения. Но сейчас это имеет значение, потому что китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, по-видимому, не так эффективны против Omicron, как вакцины мРНК, производимые на Западе , хотя они по-прежнему эффективны в снижении госпитализаций и смертей. Сегодня в Китае более 130 миллионов человек «старше 60 лет не вакцинированы или получили менее трех доз», что подвергает их «большему риску развития тяжелых симптомов Covid или смерти в случае заражения вирусом», сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Университет Гонконга.

Это заставило Пекин сделать выбор в пользу полного закрытия Шанхая, который был настолько плохо управляем, что жителям, как сообщается, приходилось бороться за еду.

Доктор Дэвид Л. Кац, эксперт по общественному здравоохранению и профилактической медицине из США, который сначала написал одно из первых самых ясновидящих эссе для гостей в этой статье о борьбе с Covid, объяснил мне, что проблема с такой драконовской политикой закрытия границ, которую Китай утверждается, что вы гарантируете, что у вашего населения мало вырабатывается нативный иммунитет, потому что они приобрели вирус и пережили его. Итак, по словам Каца, если вирус мутирует во всем мире, как это произошло с Омикроном, и у вас есть «менее чем эффективная вакцина, практически отсутствует естественный иммунитет среди населения, а миллионы пожилых людей не вакцинированы, вы окажетесь в плохой ситуации, и нет простого выхода».

Вы не можете обманывать или вести пропаганду, чтобы отвратить мать-природу; это беспощадно .

Мораль этой истории? Авторитарные системы высокого принуждения — это системы с низкой информацией, поэтому они часто ведут вслепую больше, чем вы думаете. И даже когда просачивается правда или реальность в виде более могущественного врага или матери-природы так сильно ударяет их по лицу, что это невозможно игнорировать, их лидерам трудно изменить курс, потому что их притязания на звание пожизненного президента основываются на их заявлениях о непогрешимости. Именно поэтому Россия и Китай воюют сейчас.

Меня очень беспокоит наша собственная демократическая система. Но пока мы можем вытеснять некомпетентных лидеров и поддерживать информационные экосистемы, которые разоблачают системную ложь и бросают вызов цензуре, мы можем адаптироваться в период быстрых изменений, и это самое важное конкурентное преимущество, которое может иметь страна сегодня.

(С) Нью-Йорк Таймс. -

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