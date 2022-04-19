Китай и Россия дают авторитаризму худшую славу

Последнее десятилетие казалось хорошим для авторитарных режимов и трудным для демократических. Киберинструменты, дроны, технологии распознавания лиц и социальные сети, казалось, сделали авторитариев еще более эффективными, а демократические страны — неуправляемыми.
Запад потерял уверенность в себе, и как российские, так и китайские лидеры втерели ее, создав впечатление, что эти хаотичные демократические системы были потраченной силой.
А потом произошло нечто совершенно неожиданное: Россия и Китай перешагнули границы.
Владимир Путин вторгся в Украину и, к своему удивлению, пригласил к непрямой войне с НАТО и Западом. Китай настаивал на том, что он достаточно умен, чтобы иметь собственное локальное решение проблемы пандемии, оставив миллионы китайцев незащищенными или незащищенными и, по сути, пригласив войну с одним из самых заразных вирусов матери-природы: мутацией Omicron SARS-CoV-2. Это привело к тому, что Китай закрыл весь Шанхай и части 44 других городов с населением около 370 миллионов человек.
Короче говоря, и Москва, и Пекин внезапно сражаются с силами и системами, которые гораздо более мощные и беспощадные, чем они ожидали. И эти битвы открывают всему миру и его народам слабые места их собственных систем. Настолько, что мир теперь должен беспокоиться о нестабильности в обеих странах.
Бойтесь.
Россия — ключевой поставщик пшеницы, удобрений, нефти и природного газа в мир. Кроме того, Китай является источником или важнейшим звеном в тысячах глобальных производственных цепочек поставок. Если Россия останется в стороне, а Китай будет заблокирован на длительный период времени, это затронет каждый уголок планеты. И это уже не так уж и долго.
Давайте начнем с Путина. Он заснул, думая, что, поскольку его армия сокрушила кучу тряпичных военных противников в Сирии, Грузии, Крыму и Чечне, она может быстро пожирать страну с 44 миллионами человек — Украину — которая в течение последнего десятилетия продвигалась вперед, чтобы присоединиться к Западу и была будучи негласно вооруженным и обученным НАТО.
До сих пор это был военный и экономический провал для России. Но не менее важно то, что она показала, в какой степени путинская «система» основана как на лжи вверх - все говорят начальству то, что они хотят услышать, вплоть до Путина - так и на бурении, эксплуатации природных ресурсов России, обогащении нескольких россиян, а не высвобождая людские ресурсы страны и расширяя возможности большинства.
Россия Путина в основном основана на нефти, лжи и коррупции, и это не устойчивая система.
Это можно было увидеть еще накануне войны, когда Путин возглавил общенациональную телевстречу своих высших советников по национальной безопасности, и не кто иной, как Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, казался запутанным в том, что имел в виду ложь Путин.
Путин заявил, что восточным украинским провинциям Донецку и Луганску следует разрешить стать независимыми государствами, а затем попросил этих советников подтвердить это. Но Нарышкин, похоже, считал, что Путин хочет, чтобы ему сказали, что две провинции должны быть присоединены к России. В то время как Нарышкин запинался о неправильном ответе, Путин, без намека на иронию, дважды размыл его, чтобы «говорить прямо», как будто это уже возможно в путинской России. Только после того, как Нарышкин дал Путину ложь, которую он, очевидно, хотел, чтобы он сказал ему, он рычал на него: «Ты можешь сейчас сесть».
Сколько российских военнослужащих, которые видели это унижение, были готовы рассказать Путину правду об Украине, когда война начала идти не так? Когда российская армия столкнулась с врагами в Грузии, Сирии, Крыму и Чечне, Россия могла просто бомбить без разбора, чтобы избежать любых неприятностей. Но теперь, когда армия Путина оказалась в войне с высокомотивированной армией Украины и ее отечественной оружейной промышленностью, поддерживаемой одним из лучших высокоточных и учебных видов оружия НАТО, гниль действительно начала проявляться. Российские танковые и тыловые силы превратились в несколько горящих свалок на западе Украины.
И невозможно переоценить, насколько некомпетентными оказались российские ВМС для того, чтобы командный корабль Черноморского флота России — ракетный крейсер «Москва» — был настолько поврежден, по сообщениям, двумя противокорабельными крылатыми ракетами украинского производства под названием «Нептун», что Москва затонула в море у берегов Украины на прошлой неделе, что стало самой большой потерей военно-морского корабля в бою за последние 40 лет.
Тот факт, что российский флагман, отвечающий за координацию всех средств ПВО флотилии, на борту которого находились 64 ракеты ПВО С-300F Rif, был поражен противокорабельными ракетами противника, должен был быть результатом каскада сбоев в системах обнаружения и реагирования на атаку .
Кроме того, ракеты Neptune не обязательно являются «убийцами кораблей». Скорее всего, они были разработаны для того, чтобы быть «убийцами миссий» - выводить из строя радар и электронику таких сложных эсминцев, как «Москва», - а не специально потопить их.
Поэтому мне жаль командира, который должен был сказать Путину, что самый грубый и чудовищный военный корабль России на Черном море, по слухам, был потоплен украинской ракетой, выпущенной во время войны, впервые.
Китай — гораздо более серьезная страна, чем Россия: он основан не на нефти, лжи и коррупции (хотя у него много последних), а на трудолюбии и производственном таланте своего народа, возглавляемого Коммунистической партией Китая сверху донизу, с железным кулаком, но стремящихся учиться у за рубежом. По крайней мере, жаждет учиться в прошлом, но менее недавно.
Экономический успех Китая и вызванное им чувство гордости, по-видимому, заставили его лидеров задуматься о том, что они могут действовать в одиночку против пандемии. Производя собственные вакцины, вместо того чтобы импортировать более качественные вакцины с Запада и повторно использовать свою высокоэффективную систему эпиднадзора и авторитарного контроля для прекращения поездок, проведения массовых тестов и карантина любого человека или района, где появился COVID-19, Китай сделал выбор в пользу политика «Ноль Covid». Если ей удастся преодолеть пандемию с меньшим количеством смертей и более открытой экономикой, это стало бы еще одним признаком для мира - отличным признаком - того, что китайский коммунизм превосходит американскую демократию.
Но Пекин, насмехаясь над Западом, проявил возмутительную небрежность, когда дело дошло до вакцинации собственных старейшин. Это не имело большого значения, когда Китай смог замедлить распространение предыдущих вариантов коронавируса с помощью строгого контроля населения. Но сейчас это имеет значение, потому что китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, по-видимому, не так эффективны против Omicron, как вакцины мРНК, производимые на Западе, хотя они по-прежнему эффективны в снижении госпитализаций и смертей. Сегодня в Китае более 130 миллионов человек «старше 60 лет не вакцинированы или получили менее трех доз», что подвергает их «большему риску развития тяжелых симптомов Covid или смерти в случае заражения вирусом», сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Университет Гонконга.
Это заставило Пекин сделать выбор в пользу полного закрытия Шанхая, который был настолько плохо управляем, что жителям, как сообщается, приходилось бороться за еду.
Доктор Дэвид Л. Кац, эксперт по общественному здравоохранению и профилактической медицине из США, который сначала написал одно из первых самых ясновидящих эссе для гостей в этой статье о борьбе с Covid, объяснил мне, что проблема с такой драконовской политикой закрытия границ, которую Китай утверждается, что вы гарантируете, что у вашего населения мало вырабатывается нативный иммунитет, потому что они приобрели вирус и пережили его. Итак, по словам Каца, если вирус мутирует во всем мире, как это произошло с Омикроном, и у вас есть «менее чем эффективная вакцина, практически отсутствует естественный иммунитет среди населения, а миллионы пожилых людей не вакцинированы, вы окажетесь в плохой ситуации, и нет простого выхода».
Вы не можете обманывать или вести пропаганду, чтобы отвратить мать-природу; это беспощадно.
Мораль этой истории? Авторитарные системы высокого принуждения — это системы с низкой информацией, поэтому они часто ведут вслепую больше, чем вы думаете. И даже когда просачивается правда или реальность в виде более могущественного врага или матери-природы так сильно ударяет их по лицу, что это невозможно игнорировать, их лидерам трудно изменить курс, потому что их притязания на звание пожизненного президента основываются на их заявлениях о непогрешимости. Именно поэтому Россия и Китай воюют сейчас.
Меня очень беспокоит наша собственная демократическая система. Но пока мы можем вытеснять некомпетентных лидеров и поддерживать информационные экосистемы, которые разоблачают системную ложь и бросают вызов цензуре, мы можем адаптироваться в период быстрых изменений, и это самое важное конкурентное преимущество, которое может иметь страна сегодня.
(С) Нью-Йорк Таймс. -
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