Чилийские депутаты отклонили новое изъятие 10% пенсионных фондов

Fotografía de archivo de la vista general de una sesión del parlamento chileno. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Палата депутатов Чили отклонила в понедельник законопроект, в котором предлагалось разрешить новое всеобщее изъятие 10% индивидуальных пенсионных счетов, что вызвало большие споры из-за острой инфляции в стране.

Получив 70 голосов за (из 93 требуемых), 70 против и 12 воздержавшихся, пленум отклонил идею продолжения обсуждения предложения, которое было предложено как способ помочь бедным семейным экономикам после пандемии и которое правительство отвергло в лоб.

Также отклонен 68 голосами в пользу (из 78 требуемых), 83 против и одним воздержавшимся альтернативный проект исполнительной власти, который предлагал изъятие 10% ограниченных сбережений и только при трех условиях: для оплаты долгов, алиментов или первого дома.

После голосования депутат от Национального обновления (RN) Хорхе Дуран заявил, что правительству придется взять на себя «ответственность» за произошедшее и потребовал реформы, «которая действительно поможет продвинуть чилийскую пенсионную систему».

В ходе заседания чилийский депутат Карлос Бьянки заверил, что чилийское правительство во главе с Габриэлем Боричем получило голоса, необходимые для ограниченного вывода войск в ходе дебатов, продолжавшихся до полуночи, и что оно, наконец, отвергло обе меры.

El Presidente electo de Chile, Gabriel Boric

«Я узнаю, что, видимо, правительство только что набрало голоса, необходимые для одобрения своего проекта, и они достигают окончательного соглашения между правительством, Широким фронтом, Социалистической партией и некоторыми другими секторами с Независимым демократическим союзом и некоторыми другими голосами от правых», - сказал он говорится, что газета собрала «Третий».

Пытаясь остановить вывод 10 процентов временных средств из системы администраторов пенсионных фондов (AFP), частной пенсионной системы страны, различные чилийские министры Boric Executive на прошлой неделе представили альтернативу выходу на пенсию, ограниченную критерием социального обеспечения.

Эта инициатива предусматривала исключения, в которых разрешается изъятие 10 процентов средств АФП, таких как выплата алиментов, выплата долгов по здравоохранению или дивидендов на первый дом.

Пресс-секретарь правительства Чили Камила Вальехо заявила ранее в начале дебатов о пятом отзыве, что инфляция является «реальностью» и с ней необходимо бороться. «Мы не можем быть пассивными агентами инфляции», - сказал он, что зафиксировала чилийская сеть T13.

«Это видно на ярмарках, в супермаркетах, это бьет по женщинам, работающим семьям в Чили, и поэтому мы должны бороться и остановить это, и поэтому мы предлагаем эту альтернативную меру», - сказал он, добавив, что «ответственность» необходима для борьбы с инфляцией.

Проект пятого изъятия 10 процентов средств AFP, как поясняется в T13, будет отложен, и, кроме того, запрет на законодательное принятие законопроекта с теми же характеристиками будет установлен на один год.

(С информацией от EFE и Europa Press)

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