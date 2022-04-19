Химическая кастрация, предложение исполнительной власти, которое вызывает еще одно противоречие в треснувшем кабинете Анибала Торрес

После известия о достойном осуждения случае похищения и изнасилования 3-летней девочки, который произошел в город Чиклайо, который потряс страну, президент Педро Кастильо объявил, что правительство оценивает радикальные меры таких, как введение обязательной химической кастрации для насильников несовершеннолетних, подростков и женщин, как это уже делается в других странах мира.

«Довольно много насилия, преступления сексуального насилия в отношении детей не будут мириться с этим правительством и не останутся безнаказанными. Боль этой семьи тоже наша, я возмущен такой жестокостью», - сказал он.

Этот факт вызвал целую политическую дискуссию. И это оставило больше трещин в шкафу, который уже довольно потерян, слухи о замене звучат все громче. Премьер-министр Анибал Торрес заявил в понедельник, что законопроект о химической кастрации насильников будет обсуждаться в Совете министров, а затем Парламент. Он заверил, что это способ борьбы с чудовищными преступлениями.

Отвечая на вопрос о возможности применения смертной казни, глава кабинета министров уточнил, что это не может быть осуществлено, поскольку «суд Сан-Хосе этого не разрешает».

Однако адвокат по уголовным делам Роми Чанг сообщила, что для осуществления химической кастрации потребуется громоздкий юридический путь, потому что конституция гласит, что следует добиваться ресоциализации заключенного, но это пожизненное наказание. Кроме того, по его мнению, следует денонсировать Пакт Сан-Хосе, поскольку ни одна другая страна-член не применяет таких наказаний. Этот процесс непрост, он связан с жалобами и экономическими санкциями.

После того, что было объявлено Торресом, глава Министерства юстиции и прав человека (Минюс) Феликс Черо убежден, что Кабинет министров поддержит законопроект, подготовленный технической группой Сектор правосудия.

Он подтвердил, что будет присутствовать на пленарном заседании Конгресса Республики, чтобы поддержать и защитить законопроект о химической кастрации «для защиты нашей позиции, для защиты нашего проекта, потому что я считаю, что фундамент и идеи поддаются демократическому обсуждению, в котором нам придется отстаивать свою позицию», - сказал министр Canal N.

«[Конгрессмены] должны понимать, что проекты, представленные исполнительной властью, должны быть предметом анализа, обсуждения и обсуждения, но выбирать те, которые точно соответствуют ожиданиям общества. Если этого не сделать, мы, к сожалению, не выполняем свою конституционную функцию », - добавил он.

Однако, как объявила Латина, шесть скамеек высказались против проекта Кастильо.

МИНИСТР ПРОТИВ

Министр внутренних дел Альфонсо Чаварри был против предложения о химическом кастрация, так как считает, что она должна пройти через исследования и посмотреть, работает это или нет.

Между тем министр внешней торговли и туризма Роберто Санчес проявил большую осторожность. Он отметил, что каждые два часа в Перу насилуют мальчика или девочку. «Если бы это был наш ребенок, мы были бы сумасшедшими. Но это не может быть решением о причинении вреда и смерти. Мы должны заключить пакт между всеми нами», - сказал он.

Будучи психологом, он утверждал, что насилие начинается с того, чего мы не замечаем, например, когда отец говорит сыну делать то, что он говорит ему, потому что он его отец. «Если мы не будем считать их людьми, они будут похожи на предметы. Государство и общество должны понять, что дети — это самое святое, что у нас есть», — сказал он.

Что касается того, что сказал министр Чаварри, Санчес сказал: «Это не недостаток координации, есть подход, но научные данные, рентабельность, политика по сравнению с другими странами дадут нам больше элементов».

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ

Химическая кастрация в качестве дополнительной меры для детей-насильников в настоящее время применяется примерно в 10 странах. Среди них Соединенные Штаты, где он применяется с 1966 года; Польша, Россия, Великобритания, Австралия и Франция. В Мендосе также применяется Аргентина.

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