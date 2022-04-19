Сезар Хильдебрандт о политическом кризисе: «Проблема в том, что Кастильо должен Владимиру Серрону»

Кризис, который переживает правительство Педро Кастильо, является главным героем нескольких новостных репортажей, а также таких программ, как журналиста Цезаря Хильдебранта. В своей потоковой программе он сослался на сложный момент, который переживает нынешнее правительство, и о возможности перекомпоновать кабинет, который в настоящее время возглавляет премьер Анибал Торрес. Кроме того, он упомянул о влиянии, которое Владимир Серрон оказывает на главу государства.

Во время своего подкаста Хильдебрант поставил под сомнение объявление архиепископа Уанкайо, кардинала Педро Баррето, о возможном ремонте кабинета. «Очень скоро президент объявит об изменениях, которые происходят через новый кабинет министров и премьера, который больше не зависит от партии «Перу-Либре» или групп вокруг президента Кастильо, что совершенно ясно», - сказал Баррето, на что журналист ответил, подчеркнув присутствие ключевой фигуры.

Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

«Монсеньор Педро Баррето игнорирует, что проблема не в том, что Кастильо обещает ему золото. Проблема в том, что г-н Педро Кастильо обязан Владимиру Серрону (...) Посмотрим, даст ли господин Серрон ему разрешение иметь новый и столь же другой кабинет», - сказал Хильдебрандт о влиянии, которое бывший губернатор Хунина мог дать, что он важная фигура внутри партии, которая привела Педро Кастильо в правительство.

«Я не верю ни одному слову в объявлении о новом правительстве. Проблема в том, что он невесомый. Это то, чего хочет Владимир Серрон, чтобы проникнуть в штат с его людьми, которые, как правило, очень рабски относятся к своей точке зрения», — добавил Сезар Хильдебрант.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОЗИЦИИ

«Монсеньор Педро Баррето говорит, что страна вот-вот умрет, заявление, которое еще раз подтверждает, что духовенство выступает за заговор против президента», - написал Владимир Серрон в своих социальных сетях в ответ кардиналу за то, что он упомянул Peru Libre в своей критике того, что были первые месяцы правления Педро Кастильо.

«Церковный переворот? Если священник еще не узнал, есть одна партия, которая победила на выборах, а остальные - узурпация. Вмешательство духовенства в избрание премьера или кабинета совершенно недопустимо. Кабинет Баррето будет гарантировать только подчиненное сосуществование людей с их эксплуататорами, считая это естественным и необходимым», - добавил бывший губернатор, находящийся под следствием.

Исполнительная власть упомянула о возможности смены кабинета, но впоследствии она была отклонена одним из членов правительства. Однако в ночь на понедельник, 18 апреля, председатель Совета министров Анибал Торрес объявил о возможности перемен. «Хорошо, кабинет можно перекомпоновать», - сказал он из Куско, района, где безработица была зарегистрирована после повышения цен.

Premier Aníbal Torres anuncia la posible recomposición del gabinete

Чуть больше недели назад, 11 апреля, Анибал Торрес исключил возможность своего ухода и даже охарактеризовал возглавляемую им рабочую группу как солидную. «Сообщаю вам, что я не подал заявление об отставке, кабинет министров очень солидный. Я очень доволен этой командой, которая работает на благо страны», - сказал он прессе, когда были протесты и просьбы об отставке членов исполнительной власти со стороны населения.

С другой стороны, конгрессмен Патрисия Чиринос отметила, что смена кабинета не будет правильным решением. «Я уже утвердил свою позицию, не думаю, что любая смена кабинета будет означать позитивные перемены для страны. Это будет в пятый раз. Мы видели, что каждое избрание президента в худшую сторону», - сказал он в разговоре с RPP Noticias. Конгрессвумен, которая продвигала первую попытку вакансии против Педро Кастильо, заверила, что ее уход станет соответствующей мерой для того, чтобы вице-президент Дины Болуарте занял высший политический пост.

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