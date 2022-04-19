Купите бюллетень онлайн и другие рекомендации для участия в FilBo 2022

После двух лет перехода к виртуальности читатели вернутся в Корфериас и другие культурные центры города, чтобы лично познакомиться с Международной книжной ярмаркой Боготы 2022 года. За два года многое изменилось, и важно быть готовым к безопасному проживанию этого культурного праздника.

Это будет первый FilBo в разгар пандемии covid-19. Вирус представлял серьезную угрозу для жизни, когда он приземлился в Колумбии в марте 2020 года. Поэтому в том году издание было вынуждено отменить свои очные мероприятия всего через несколько дней после открытия своих дверей и было перенесено практически через несколько месяцев.

Безопасное воссоединение читателей, авторов и издателей стало возможным благодаря мерам биозащиты и массовой вакцинации. На ярмарке есть помещения с хорошей вентиляцией и протоколом очистки и дезинфекции.

Посетители должны следовать нескольким простым правилам: правильно носить маску — через нос и рот — соблюдать социальную дистанцию с людьми вне личного круга, уважать вместимость и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о вакцинации, содержащее не менее двух доз. Он обслуживает карточную карту или цифровую карту и является обязательным для всех посетителей старше 12 лет.

В дополнение к этим правилам, есть несколько рекомендаций, которые могут быть полезны посетителям: посетите https://feriadellibro.com/, чтобы заранее просмотреть мероприятия, которые вы хотите посетить, и купить билеты через цифровые каналы, чтобы не встаньте в очередь и убедитесь, что ваш вход.

Некоторые вещи не изменились в динамике FilBo, и стоит помнить о них, чтобы сделать посещение гораздо более комфортным. Во-первых, не берите с собой домашних животных или еду: внутри ярмарочного комплекса вы найдете широкий выбор закусок, еды и напитков на любой вкус.

С другой стороны, стоит иметь при себе немного денег: хотя у некоторых экспонентов и ресторанов есть телефоны для передачи данных или оплаты через цифровые кошельки, такие как Nequi или Davilata, вам будет полезно купить наличные у небольших экспонентов FilBo, у которых нет ни одного из этих носителей. Линии будут сохранены, если вы досрочно снимете деньги заранее.

Ярмарочные площади довольно большие и оживленные. Подумайте о том, чтобы носить удобную обувь и не носить с собой вещи, которые вам не нужны или которые вы хотите потерять — вы можете воспользоваться услугой доставки посылок при регистрации. Кроме того, стоит поставить место встречи со своими спутниками, особенно если вы собираетесь с детьми.

Если необходимо иметь при себе электронное оборудование, такое как компьютер или фотоаппарат, на входе в ярмарочные площади будут установлены пункты регистрации. В целях безопасности стоит потратить минуту и записать эти ценности.

Если ваше расписание позволяет, подумайте о том, чтобы посетить ярмарку в будние дни. Каждый день проводятся мероприятия, и вы найдете меньше людей.

Infobae Colombia представит вам краткую информацию о программе FilBo на каждый день, чтобы вы не пропустили ни одного мероприятия, которое вас интересует в дни посещения. Тем не менее, вы можете спланировать свой визит заранее.

В разделе «Повестка дня» веб-сайта FilBo вы можете планировать каждый свой день с сотней мероприятий, организованных вокруг литературы, редактирования и творчества. Вам просто нужно найти интересующее вас мероприятие и нажать «добавить в мою повестку дня».

После того, как вы выбрали интересующие вас мероприятия, нажмите «загрузить мою повестку дня», и ваш маршрут будет организован с указанием дат, времени и мест.

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