Британские политики, «клуб либертинов» и суд над изнасилованием: «Анатомия скандала», сериал, вытеснивший «Бриджертон»

По мотивам хитового романа Сары Воган «Анатомия скандала» была снята шоураннером «Карточного домика» Мелисой Джеймс Гибсон. (Netflix)

Всего через три дня после премьеры, 15 апреля, новый британский лимитированный сериал «Анатомия скандала» вытеснил второй сезон «Бриджертона» в первую десятку мирового рейтинга, сообщает TV Guide. Через несколько часов, когда платформа обновит данные своего рейтинга, станет известно, сколько часов просмотра (оно должно превысить 115,75 миллиона драм периода Шонды Раймс) достигнуто этой адаптацией бестселлера Сары Воган с Сиенной Миллер, Рупертом Френдом и Мишель Докери в главных ролях.

Со времени рассмотрения дела Профьюмо скандалы, сочетающие секс и политику, получили широкое публичное отношение в Соединенном Королевстве, самыми последними из которых являются обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетним одним членом парламента, двухлетний срок за изнасилование другого и госпитализация в связи с превышением третья сторона, в дополнение к делу принца Эндрю, который заключил экономическую договоренность о том, чтобы не предстать перед судом издевательства над Вирджинией Робертс, когда она была несовершеннолетней и управлялась Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл.

Такого рода коллаж судебных разбирательств, который Воган освещал на протяжении многих лет, рассказывает историю Джеймса Уайтхауса (Друг), министра британского правительства и близкого друга премьер-министра (Джеффри Стритфилд), счастливо женатого на Софи (Миллер), с которой у него было двое детей, с которыми он учит, что «Белые дома всегда! они побеждают!» , как он повторяет. Но его привилегированная жизнь начинает разваливаться, когда газета раскрывает, что у него был пятимесячный роман со своей помощницей в парламенте Оливией Литтон (Наоми Скотт).

Софи защищает его, убеждая, что отец ее детей хороший человек, пока Оливия не осудит Джеймса за изнасилование и не начнет суд. Затем на сцену выходит прокурор Кейт Вудкрофт (Докери), которая почему-то даже не моргает при показе министром власти, вынужденной покинуть свой пост на время судебного процесса.

Развитие аргументов обвинения и защиты откроет трещины в обвинительных приговорах Софи, а сериал, сделанный бывшим шоураннером «Карточного домика» Мелисой Джеймс Гибсон и написанный Дэвидом Э. Келли («Большая маленькая ложь», Элли Макбил), повествуется из её глаз.

Из воспоминаний Anatomy of a Scandal рассказывает о том, как Джеймс и Софи познакомились, когда они оба учились в Оксфорде. Здесь также зародилась дружба между парламентарием и премьер-министром, где оба были членами эксклюзивного Клуба либертинов, группы состоятельных молодых людей, которые посвятили себя вечеринкам знаменитостей, нарушали мир в ресторанах и, как показали судебные процессы, совершили некоторые преступления.

Сюжет сплетает прошлое и настоящее, а в сознании Софи растут страхи и сомнения. С тонкостью — хотя и не так сильно, как в фильме Микаэлы Коэл «Я могу уничтожить тебя» — шесть эпизодов затрагивают значение согласия в сексе; в очень напряженное время прокурор приказывает присяжным оценить, дала ли Оливия свое согласие или Джеймс рассматривал вопрос о том, согласна ли она.

Остальные темы являются обычными для первой мировой политики: привилегии, разреженный мир могущественных, где справедливость перестает смотреть на всех людей с одинаковой беспристрастностью, разница между внешностью и реальностью. У прокурора есть своя история, которая угрожает стабильности правительства премьера как самой личности этой решительной женщины.

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