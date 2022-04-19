Капитан армии погиб в результате снайперской атаки в Кататумбо, Северный Сантандер

Согласно отчету властей, в результате нападения на силы безопасности, которое произошло в Кататумбо на востоке Колумбии, военнослужащий был убит снайпером, прикрепленным к АНО.

Капитан Национальной армии, идентифицированный как Олдрей Бонилья Роша, выполнял задачи по патрулированию, поиску и контролю в районе событий. Капитан Бонилла был уроженцем муниципалитета Фландрии в департаменте Толима.

Помимо этого нападения, вооруженные силы сообщили о двух других насильственных действиях в этом районе: против полиции и против национальной армии.

План оружия объявлен гайтанистами самообороны в Сантандере

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

18 апреля общественный лидер Оскар Сампайо осудил в своем аккаунте в Twitter новую угрозу со стороны военизированных формирований в адрес нескольких граждан Барранкабермехи, Сантандер. Политолог показал брошюру, которая уже распространяется на улицах этого района и объявляет о плане распространения террора.

Согласно брошюре с угрозами, Гаитанские силы самообороны Колумбии объявляют о плане пистолета против наркоторговцев, «венесуэльских воров» и людей, которые предположительно являются пособниками других преступных группировок.

Получите сердечное приветствие от командующего Александра Эчеварриса, который в знак указа и приверженности территории опубликовал и исполнил следующие документы. Этот выпуск официально распространяется на все население Барранкабермехи и выходит из газеты, что с сегодняшнего дня мы объявляем «ПИСТОЛЕТНЫМ ПЛАНОМ» для всех тех наркоторговцев, которые получают прямые заказы от «ALIAS MARIHUANO», «венесуэльских воров» и различных субъектов, принадлежащих к бывшей банде, которые Непосредственная ответственность за различные акты насилия, которые имели место

Текст содержит длинный список людей, которым военизированная и террористическая группа угрожает смертью, и обвиняет их в совершении актов насилия в Барранкабермехе.

Но они не только угрожают другим преступникам, но и AGC объявил войну полиции, служащим Сиджина и CTI. По данным радио RCN, из-за серьезности обвинений полиция Магдалены Медио начала поиск людей, которые распространили заявление.

В брошюре военизированные формирования дают 48 часов тем, кому угрожали покинуть Барранкабермеху, поскольку они считались военной целью.

Аналогичным образом, контролирующие их полицейские квадранты финансируют себя в альянсе, такие как: старший Мартинес (SUIN), г-н Торрес (SUIN), г-н Андерсон Парра Прада (CTI), г-н Маурисио (SINN), полковник окружной полиции Барранкабермехи, мы требуем, чтобы вы контролировали своих овец. Ко всему вышесказанному мы даем 48 часов для того, чтобы все торговцы, венесуэльские воры и те, кто в основном принадлежит к группе «Alias Marihuano», покинули территорию, мы полностью идентифицировали их и функции, которые каждый из них выполняет, и они объявлены ВОЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ.

Общественные лидеры, обеспокоенные угрозами

В своем заявлении CRY-GEAM и Комитет по социально-экологическому участию и консультациям Магдалены Медио отвергли и осудили акты насилия, произошедшие в Барранкабермехе.

Мы просим дать разъяснения и найти виновных в убийствах профессора Хорхе Пулгарина и молодого Мигеля Пино. Территориальный, экономический и политический контроль в Магдалене Медио и Барранкабермехе со стороны военизированных формирований с 2005 года, о чем свидетельствует ряд сообщений региональных и национальных правозащитных организаций, по-прежнему находится под действием или бездействием колумбийского государства.

Подписавшие организации заявляют, что существует озабоченность по поводу увеличения числа убийств в различных муниципалитетах Магдалена Медио.





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