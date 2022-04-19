Apple, против установки приложений за пределами App Store

Генеральный директор Apple Тим Кук выступил со срочным предупреждением против принудительного открытия программной системы iPhone для приложений из других источников.

Пользователи смартфонов Apple пока могут устанавливать свои приложения только через официальный магазин бренда, App Store, но это изменится в соответствии с новым регламентом Европейского Союза (ЕС).

Это решение даст возможность злонамеренным целям обойти комплексные меры безопасности Apple, предупредил Кук во время недавнего Глобального саммита по конфиденциальности Международной ассоциации профессионалов в области конфиденциальности (IAPP), проходившего в столице США Вашингтоне.

Таким образом, генеральный директор Apple выступил против законодательства Европейского Союза о цифровых рынках, известного как Закон о цифровых рынках (DMA), по которому участники переговоров из стран-членов ЕС и Европейского парламента достигли соглашения в конце марта.

Кук подчеркнул, что Apple выступает за регулирование защиты данных, и в этой связи приветствовал Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR).

«Но мы глубоко обеспокоены правилами, которые подрывают частную жизнь и безопасность на службе другим целям», - сказал он.

«Здесь, в Вашингтоне и других местах, власти предпринимают действия во имя конкуренции, которые вынудят Apple разрешить приложениям входить в iPhone, которые обходят магазин приложений через процесс, называемый «неопубликованной загрузкой»», — подчеркнул Кук.

Генеральный директор Apple указал на угрозу, которую она представляет для пользователей других платформ, где приложения могут быть установлены за пределами магазина приложений Google.

Кук отметил, что в начале пандемии коронавируса появились сообщения о том, что люди загружают, казалось, законные приложения для отслеживания covid-19, в результате чего их устройства были заражены программами-вымогателями.

«Эти жертвы не были пользователями iPhone, потому что система была нацелена непосредственно на тех, кто мог устанавливать приложения с сайтов, которые обходят защиту App Store», - сказал он.

Сторонники DMA говорят, что открытие рынка приложений также способствует ограничению влияния крупных интернет-корпораций и обеспечивает более справедливую конкуренцию.

Соглашение еще не утверждено Советом государств ЕС и Европейским парламентом, что считается формальностью.

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