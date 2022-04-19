Анибал Торрес и его последние дни на посту премьера: возможные замены председателя совета министров

Конфронтационная позиция, которую председатель Совета министров Анибал Торрес продемонстрировал в нескольких своих публичных выступлениях, с тех пор как он принял должность 8 февраля этого года вызвала отказ в одном из секторов Конгресса Республики, который рассматривает цензуру как возможность для главы ПКМ покинуть премьерат. Это последние дни Торреса на посту главы PCM и кто может стать его заменой?

«ОН В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»

11 апреля президент Конгресса Мария дель Кармен Альва отметила, что Анибал Торрес «уже в последние дни». Альва считает, что критика премьер-министра в адрес парламента по поводу ошибки включения цесарки и фазана в базовую семейную корзину будет оправдана обвинения в IGV заключались в том, чтобы «отвлечь внимание» на споры премьер-министра заявления об Адольфе Гитлере.

«Премьер конфронтационный, когда ему приходится искать консенсус, как он есть в свои последние дни, как он делал заявления о Гитлере, которым восхищается, позорно эти заявления, он хотел отвлечь внимание», - сказал он.





Не совсем иначе, считает конгрессмен Флор Пабло Медина из партии Морадо, который подал ходатайство об интерпелляции против председателя Совета Министры должны объяснить причины комендантского часа, введенного в Лиме и Кальяо 5 апреля, и расследование в отношении погибших в ходе протестов по поводу остановки перевозчиков.

Местами, подписавшими указ, были: Партия Морадо (3), Аванса Паис (6), Народное действие (4), Сомос Перу (2), Альянс за прогресс (2), Народная сила (2), Народное обновление (1), Вместе за Перу (1) и Несгруппированные (1, Карлос Андерсон Рамирес).

Флор Пабло указал, что если инициатива будет принята и ответы премьер-министра не будут удовлетворены, будет введена цензура, чтобы Анибал Торрес покинул свой пост.

«Я надеюсь, что интерпелляция будет дана, и если они не удовлетворят ответы премьера, можно будет перейти к цензуре. Это не только ограничение свобод, есть и шесть смертей соотечественников», - сказал он в диалоге с RPP TV.

Следует отметить, что для одобрения недоверия требуется более половины законного числа конгрессменов, то есть 66 из 130. Отъезд Анибала Торрес по этому маршруту весьма вероятен.

ЗАМЕНА

Хотя, возможно, преждевременно говорить о возможных заменах и что решения президента Педро Кастильо иногда непредсказуемы, когда дело доходит до выбора высших должностных лиц, можно указать, кого еще называли возможными председателями Совета министров до Анибала Торреса вступает в должность.

Тот, кто всегда представлялся возможным, - это Дэниел Салаверри, который в марте был назначен советником президента в Консультативном комитете при президенте. Салаверри начал свою карьеру в APRA, а затем перешел в Fuerza Popular, партию, с которой стал конгрессменом и президентом законодательного органа. На последних выборах баллотировался в президенты по формуле с Мартином Вискаррой. Кроме того, он поддержал Педро Кастильо во втором туре выборов.

До назначения Анибала Торрес главой ПКМ другим представителем был Хорхе Ньето Монтесино, бывший министр обороны в правительстве Педро Пабло Кучински и возглавляющий политическое движение «Хорошее правительство» с 2019 года. Выступая перед Epicentro TV, Ньето сообщил, что ему позвонили из правительства. «Меня пригласили выступить, естественно, я принял беседу. Мне придется выяснить, о чем они там хотят поговорить», - сказал он.

Возможный новый премьер также может покинуть нынешний кабинет, как это произошло с самим Анибалем Торресом, который ранее занимал портфель юстиции. Министры, которые кажутся наиболее лояльными и которые больше всего представлены в средствах массовой информации, - это министр внутренних дел Альфонсо Чаварри Эстрада и министр культуры Алехандро Салас.

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