Анжела Агилар намекнула на расставание с Гасси Лау: «Левая и одинокая»

Так называемая династия Агилар провела несколько дней в отпуске в Париже, куда она переехала, чтобы насладиться европейским городом, а также заложить землю посередине после скандала, развязанного после того, как просочились некоторые изображения, где Анджела Агилар видна очень ласковой с Гасси Лау.

Рассматриваемые вирусные фотографии показали, что младший из членов семьи будет иметь романтические отношения с композитором, который уже закрепил важную карьеру музыкального продюсера для выдающихся артистов из мексиканского региона, таких как Хулион Альварес, Кристиан Нодал и Calibre 50.

Именно композитор, родившийся в Соноре, подтвердил в прямом эфире, что у него действительно роман с молодой женщиной по имени «принцесса мексиканского региона», и, хотя он не сообщил подробностей, он сказал, что ухаживания держались в секрете до тех пор, пока не появились фотографии, которые сразу же стали популярный в Интернете.

Fotos: CUARTOSCURO

Но, несомненно, больше всего шума среди зрителей вызвала разница в возрасте жениха и невесты, потому что в то время как Анджеле 18 лет, композитору ее песни Там, где они видят меня, 33 года, факт, который вызвал споры и даже вызвал спекуляции, которые Гасси Лау имел притворялся ей с тех пор, как она была несовершеннолетней.

Теперь, после периода молчания и, возможно, чтобы избежать вопросов об их романе, Анхела Агилар вновь появилась в это воскресенье, 17 апреля, на закрытии культурного фестиваля в Сакатекасе в условиях полной секретности с прессой.

Фактически, художник попал в помещение через специальный вход на соседней улице, чтобы его не поймали репортеры. Но это было до своего участия в мероприятии, что в полном исполнении она выпустила несколько слов, которые предполагали, что теперь она холоста и без обязательств.

Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

«Мой альбом называется Mexicana enamorada, все песни печальные, его надо называть мексиканским, грустным и одиноким или мексиканским, левым и одиноким... что-то в этом роде», - сказала она.

Дочь Пепе Агилара также посвятила свое выступление «lloronas», которому исполнила классическую песню мексиканского репертуара: «Я была номинирована на американскую Грэмми, и эту тоже проиграла. Эта песня посвящена всем плачущим девушкам», - заявил он, чтобы спеть Llorona, популяризированную Чавелой Варгас.

Этими словами Анджела намекнула бы на свою личную жизнь, поэтому не было недостатка в комментариях, в которых говорится, что певица и Гасси Лау прекратили свои отношения после ажиотажа, вызванного образами, где композитор чистит губы Анджелы языком.

Los Aguilar se encuentran en Francia, en medio del escándalo que atraviesa Ángela por su mediático romance con el compositor Gussy Lau (Foto: Instagram)

Кроме того, комментарии Хосе Мануэля Фигероа, большого друга Гасси, намекали на то, что пара пережила разрыв, говоря, что они хотят «любви восторжествовать», слова, которые фанаты интерпретировали как подтверждение расставания.

Именно в программе Despierta América сын запомнившейся Джоан Себастьян сказал, что ему «нравятся отношения», показав, что они, вероятно, уже закончились после ажиотажа в СМИ.

«Я желаю побед любви, в конце концов, это реальность, я любил пару, они сделали меня другой парой. Я уже знал, я уже выяснил, среди композиторов мы очень сплетничаем», - сказал он, потому что из-за своей близости к Гусси Хосе Мануэль знал об ухаживаниях.

Ángela Aguilar compartió historias de su viaje familiar, donde se le vio tranquila (Foto: Instagram)

О молодом человеке, у которого есть важная карьера в мексиканском регионе, Хосе Мануэль сказал, что восхищается его творчеством: «Ты единственный композитор, которому я завидую сегодня, ты великий композитор, и это должно служить тебе, брат, чтобы ты писал больше песен ch*ngonas, лучшие песни, гораздо лучшие песни, я люблю тебя, я пришлю вам объятия».