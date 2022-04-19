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Россия

После ликвидации чемпионата мира в Катаре Рамон Хесурун защитил свое руководство и говорил о замене Рейнальдо Руэды

Президент Колумбийской федерации футбола заверил, что товарищеские матчи зависят от найма нового тренера

Newsroom Infobae

19 апрель 2022
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

Рамон Хесурун впервые выступил в 6 утра Hoy por Hoy на радио Caracol Radio после того, как Колумбия была исключена из чемпионата мира в Катаре 2022 года, заняв шестое место в южноамериканской квалификации с 23 очками. Президент Колумбийской федерации футбола упомянул об уходе Рейнальдо Руэды и его замене, защитил свое руководство и руководство остальных членов совета директоров, а также возможные товарищеские матчи сборной Колумбии.

Лидер подтвердил, что контракт с тренером подлежит квалификации на чемпионат мира, после подтверждения исключения договорные отношения прекращаются. Кроме того, он охарактеризовал второй цикл Рейнальдо Руэды как «неудачный» и что это тот же тренер решил отойти в сторону:

По поводу замены Рейнальдо Руэды Хесурун уточнил, что любое выбранное имя будет спорным. Они также знают, что необходимо срочно найти замену для участия в Кубке Америки и предстоящем квалификационном процессе, но это желание не может привести их к принятию неверных решений.

Президент FCF сослался на имена, которые звучали в последний час, такие как Густаво Альфаро (главный тренер Эквадора), Рикардо Гарека (тренер Перу) и Марсело Бьелса, который недавно не ассоциировался с «Лидс Юнайтед» из английской Премьер-лиги:

Вопрос найма нового тренера становится актуальным для предстоящих дат ФИФА, когда Колумбия становится привлекательной для команд из Европы и Африки, прошедших отбор на чемпионат мира, готовясь к участию в Катаре 2022 года. Однако товарищеские матчи могут не состояться, потому что в отборе нет технического директора:

Наконец, Рамон Хесурун защитил руководство, осуществляемое лидерами в последние годы, подчеркнув квалификацию на чемпионат мира в России 2018 года. Кроме того, он попросил проанализировать другие достижения сборных Колумбии и подчеркнул, что их переизбрали «реальными владельцами футбола» еще на четыре года:

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