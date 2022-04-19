После ликвидации чемпионата мира в Катаре Рамон Хесурун защитил свое руководство и говорил о замене Рейнальдо Руэды

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

Рамон Хесурун впервые выступил в 6 утра Hoy por Hoy на радио Caracol Radio после того, как Колумбия была исключена из чемпионата мира в Катаре 2022 года, заняв шестое место в южноамериканской квалификации с 23 очками. Президент Колумбийской федерации футбола упомянул об уходе Рейнальдо Руэды и его замене, защитил свое руководство и руководство остальных членов совета директоров, а также возможные товарищеские матчи сборной Колумбии.

Лидер подтвердил, что контракт с тренером подлежит квалификации на чемпионат мира, после подтверждения исключения договорные отношения прекращаются. Кроме того, он охарактеризовал второй цикл Рейнальдо Руэды как «неудачный» и что это тот же тренер решил отойти в сторону:

По поводу замены Рейнальдо Руэды Хесурун уточнил, что любое выбранное имя будет спорным. Они также знают, что необходимо срочно найти замену для участия в Кубке Америки и предстоящем квалификационном процессе, но это желание не может привести их к принятию неверных решений.

Президент FCF сослался на имена, которые звучали в последний час, такие как Густаво Альфаро (главный тренер Эквадора), Рикардо Гарека (тренер Перу) и Марсело Бьелса, который недавно не ассоциировался с «Лидс Юнайтед» из английской Премьер-лиги:

Вопрос найма нового тренера становится актуальным для предстоящих дат ФИФА, когда Колумбия становится привлекательной для команд из Европы и Африки, прошедших отбор на чемпионат мира, готовясь к участию в Катаре 2022 года. Однако товарищеские матчи могут не состояться, потому что в отборе нет технического директора:

Наконец, Рамон Хесурун защитил руководство, осуществляемое лидерами в последние годы, подчеркнув квалификацию на чемпионат мира в России 2018 года. Кроме того, он попросил проанализировать другие достижения сборных Колумбии и подчеркнул, что их переизбрали «реальными владельцами футбола» еще на четыре года:

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