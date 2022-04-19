Благородный блеск: очистите паркет подходящим увлажняющим средством

Паркетный пол ежедневно подвергается сильному износу и должен продолжать светиться как можно более благородно, что возможно только при регулярном уходе. Грубая грязь царапает древесину. Чтобы удалить его с пола, используйте мягкую метлу или паркетную насадку из пылесоса. Затем очистите влажной шваброй в соответствии с рекомендациями Немецкой ассоциации паркетной промышленности (vdp). Что делать, если пол покрыт лаком или воском? В этом случае следует выбрать подходящее чистящее средство, поскольку продукт, используемый для лакированной древесины, нельзя использовать для вощеного паркета. Универсальные очистители могут даже повредить поверхность, а не очистить ее. Если через некоторое время необходимо повторно нанести воск или лак, это можно сделать довольно легко в случае вощеного паркета сразу после очистки. Для лакированных полов это обычно требует гораздо больше усилий, но обычно это не требуется так часто, как в случае с воском. И, наконец, совет экспертов по ретушированию небольших следов заключается в том, что их можно скрыть твердым воском, доступным во всех возможных оттенках дерева. дпа
Паркетный пол ежедневно подвергается сильному износу и должен продолжать светиться как можно более благородно, что возможно только при регулярном уходе.
Грубая грязь царапает древесину. Чтобы удалить его с пола, используйте мягкую метлу или паркетную насадку из пылесоса. Затем очистите влажной шваброй в соответствии с рекомендациями Немецкой ассоциации паркетной промышленности (vdp).
Что делать, если пол покрыт лаком или воском? В этом случае следует выбрать подходящее чистящее средство, поскольку продукт, используемый для лакированной древесины, нельзя использовать для вощеного паркета.
Универсальные очистители могут даже повредить поверхность, а не очистить ее.
Если через некоторое время необходимо повторно нанести воск или лак, это можно сделать довольно легко в случае вощеного паркета сразу после очистки.
Для лакированных полов это обычно требует гораздо больше усилий, но обычно это не требуется так часто, как в случае с воском.
И, наконец, совет экспертов по ретушированию небольших следов заключается в том, что их можно скрыть твердым воском, доступным во всех возможных оттенках дерева.
дпа