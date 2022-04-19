90 лет Фернандо Ботеро: некоторые мероприятия Музея Антиокии и Росарио для улучшения его работы

En la imagen, el artista colombiano Fernando Botero. EFE/Angelo Carconi/Archivo

19 апреля Фернандо Ботеро отмечает 90-летие жизни. Да, тот самый, кто писал портреты толстых людей большую часть своей жизни, празднует свое рождение в Монако вместе со своей семьей и готовит новую выставку, чтобы поделиться ею с миром и родной страной, где дань была в порядке вещей в разных регионах.

В тысячах километров от его дома находится Колумбия, страна, которая на протяжении десятилетий превозносила его работу как в Медельине, так и в Боготе и других городах; и в этом году в различных культурных условиях была подготовлена специальная программа в ознаменование его рождения и повышения значимости его работы в истории Искусство Колумбии.

Музей Антиокии, Университет дель Росарио и Музей Ботеро станут эпицентрами празднования дня рождения Ботеро, который состоится не только в этот вторник 19, но и продлится неделю. И дело в том, что разоблачение полного наследия Медельина почти так же сложно, как подражать его стилю, поэтому дань также будет охватывать цифровую плоскость.

Картины колумбийца будут сняты в социальных сетях Banco de la República и Музея Антиокии; кроме того, поклонники его картин смогут посетить академическое мероприятие в эту среду 20, посвященное важности Ботеро для колумбийского искусства под названием «Взрывные пиньяты», и На следующий день состоится большой праздник вокруг пиньят, созданных художником Пауло Ликоной.

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Кроме того, в каждом из пространств будут обсуждаться качества Ботеро, когда дело доходит до создания каждой работы, такие как его уникальное обращение с объемом, чувственность каждого штриха, детали и маркировка мест, соответствующих колумбийской идиосинкразии: традиционная семья, животные и такие мероприятия, как коррида, благодаря иронии, что у них были их персонажи.

В среду, 20 сентября, состоится семинар «Ботеро 90 лет: прошлое и будущее», целью которого является понимание социальных, политических, художественных и экономических преобразований в жизни одного из величайших колумбийских художников. Местом проведения встречи станет библиотека Луиса Анхеля Аранго в Боготе.

Бревиарий о жизни Фернандо Ботеро

Родился в Медельине 19 апреля 1932 года и считается одним из самых важных художников в истории Колумбии, так как большая часть его жизни была посвящена рисованию, живописи и скульптуре. На протяжении десятилетий его имя стало не только национальным ориентиром, но и многие его работы стали выставляться в различных галереях и музеях по всему миру.

Кроме того, это эмблема благодаря своей филантропии, что отражено в пожертвовании, которое он сделал колумбийскому искусству путем доставки коллекции, которая в настоящее время является частью музея Ботеро Банка Республики, расположенного в центре Боготы. В период с 1980 по 1990 год Ботеро создал 123 работы.

На одной стороне сайта также есть 85 выставок, которые были частью его частной коллекции и которые в настоящее время посещают тысячи людей из Боготы и туристов из остальной страны и мира, разделяя пространство с основными ссылками, такими как Пикассо, Ленуар, Бекман и Моне, среди других.

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