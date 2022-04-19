70 бесплатных семинаров, которые вы можете пройти в CDMX: йога, танцы, травничество, литературное творчество и многое другое

Правительство Мехико совместно с Министерством культуры приглашают вас зарегистрироваться на более 70 бесплатных семинаров в Фаро Индиос Вердес это место призвано обеспечить художественное обучение с помощью бесплатных курсов, культурных товаров и услуг бесплатно. Изобразительное искусство, исполнительское искусство, популярное искусство, театр, музыка, язык, ремесла, литература, здоровье, здоровье, информационные и коммуникационные технологии — вот некоторые курсы, на которые вы можете подать заявку, заполнив эту форму Google https://t.co/zk6C9pjNdX, ссылка будет доступна с понедельника по воскресенье с 10 до 18 часов.

Зарегистрироваться можно только на три семинара при условии, что расписание не является смешанным. Регистрация проводится с 11 апреля и заканчивается 20 апреля 2022 года. Период проведения семинаров заканчивается 17 июля 2022 года. Сеть маяков Министерства культуры Мехико приглашает взрослых и детей принять участие в этих мероприятиях, направленных на развитие общин и осуществление культурных прав.

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

Место находится на Авенида Уицилиуитль № 51, в районе Санта-Исабель-Тола в районе Густаво А. Мадеро мэрия. Если по какой-то причине вы не смогли зарегистрироваться виртуально, вы можете посетить это место со следующими документами: черно-белую или цветную детскую фотографию, копию вашего официального удостоверения личности (если вы несовершеннолетний, потребуется копия удостоверения личности родителя или опекуна), Вы также можете обратиться по этому телефону для получения дополнительной информации 55 57816900.

Фаро Индиос Вердес за десять лет закрепился как важнейшее культурное пространство на севере. «Наш приоритет заключается в том, чтобы предлагать широкий спектр семинаров, так как наше сообщество также отличается разнообразием по возрасту, опыту и вкусам. Это разнообразие дает богатство и жизнь месту проведения», - сказал Кристиан Лопес Вега, координатор по вопросам образования.

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

Некоторые из очных семинаров: детский рисунок, игра с переработкой, керамика, музыка и движение, создание контента для социальных сетей. Народный танец, дубляж и создание персонажей, классическая гитара, брейкинг, фортепиано, психическое благополучие, литературное творчество, йога, традиционная и фитотерапия, аудиовизуальная продукция сообщества.

Некоторые из виртуальных мастер-классов: пластическое искусство, литературное творчество, искусство из переработанных материалов, йога дома, народное пение, картонаж, современный танец, аудиовизуальная продукция для музыки, создание музыкальных клипов, куклы из переработанного материала, рисование, мексиканский язык жестов.

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

Рекомендации

Семинары могут быть виртуальными или очными.

Виртуальные будут проходить через платформы Jitsi, Google Meet, Classroom, Zoom и Facebook.

Для очных семинаров вы должны посещать классы Фаро Индиос Вердес.

Если вы уже зарегистрировались виртуально, вам не нужно будет лично приносить свои документы.

Если интересующий вас семинар отсутствует в списке, это потому, что места больше нет.

После того, как вы войдете в реестр, вам необходимо проверить все свои данные перед отправкой формы.

Пространство ограничено, поэтому вы должны правильно ввести адрес электронной почты, чтобы избежать проблем с регистрацией.

По электронной почте вы получите подтверждение и дополнительную информацию о семинаре.

Несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослого во время сеансов.

Вы можете следить за Faro Indios Verdes в Twitter, где они постоянно публикуют призывы к курсам, культурным мероприятия, а также для получения информации о любых обновлениях этих семинаров.

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