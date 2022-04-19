На 65 миллионов евро меньше, падение Джеймса Родригеса на рынке

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

С ностальгией колумбийцы вспоминают чемпионат мира 2014 года в Бразилии, когда Джеймс Родригес коснулся вершины неба, взял золотые трофеи и Колумбия запечатала свое лучшее выступление на чемпионате мира.

После его выдающегося выступления в Кариокасе Кукутеньо стал одним из самых желанных игроков на данный момент, до такой степени, что «Реал Мадрид» нацелился на него, за что он заплатил Монако цифру, близкую к 80 миллионам евро, чего он достиг сезоном ранее.

Его первый год в Белом доме был мечтой, он проявил весь свой талант, забил в общей сложности 17 голов и раздал 18 голевых передач в клубе меренге, где он был краеугольным камнем Карло Анчелотти.

Восемь лет спустя Джеймс Родригес далеко не лучший для себя момент, тот, который привел его к тому, что он считается одним из лучших футболистов планеты. Кроме того, его рыночная цена была значительно девальвирована.

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В настоящее время рекорд Envigado, по данным Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро, что значительно ниже того, что «Реал Мадрид» заплатил в то время за «10» сборной Колумбии.

Правда в том, что и травмы, и некоторые внеспортивные ситуации затронули Джеймса, который потерял известность в «Реале» с приходом Рафы Бенитеса и которому никогда не нравился француз Зинедин Зидан, который, несмотря на похвалу колумбийца на пресс-конференциях, его решения на корте все доказали противоположный.

На сезон 2017/2018 португальский Exporto был одолжен Мюнхенской «Баварии» в Германии, куда только что приземлился итальянец Карло Анчелотти, который попросил об этом и снова показал качество, но его картина изменилась, когда тренер покинул свой пост и прибыл хорват Нико Ковач, с которым он потерял свою актуальность в баварской команде.

После двух сезонов в бундеслиге Джеймс вернулся в Мадрид, несмотря на намерения «Баварии» сделать опцион на покупку эффективным, отвергнутый колумбийцем, который выразил дискомфорт климатом европейской страны.

После неудачной попытки заработать место в «Реале» Джеймс был подписан «Эвертоном» из Премьер-лиги благодаря экспресс-просьбе Карло Анчелотти снова, и в своём единственном сезоне с «Тоффес» он забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

Однако травмы не позволили ему сделать лучший сезон в английской лиге и, несмотря на желание продолжить работу с командой «Ливерпуля», у Рафы Бенитеса этого не было в его планах, поэтому ему пришлось искать новые горизонты.

Наконец, кофейник в итоге приземлился в лиге Катара, чтобы сыграть с Аль-Райяном, с которым он сыграл в общей сложности 15 матчей, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Однако Джеймс не раз выражал заинтересованность в возвращении на старый континент.

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