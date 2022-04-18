Прогулки, фестивали и выставки: некоторые места в Европе

Прогулка по крышам Роттердама

Голландский портовый мегаполис Роттердам можно исследовать с новой точки зрения. Голландский туристический офис сообщил, что с 26 мая по 24 июня вы сможете прогуляться по крышам города.

Через мосты «Rotterdam Rooftop Walk» свяжет крыши и террасы зданий на главной улице центра города Кулсингел.

В ведомстве сообщили, что взрослые платят «небольшую сумму», а дети могут подниматься по крышам бесплатно.

Фестиваль Валленштейна во Франконии

С конца июня эпоха Тридцатилетней войны может возродиться в городе Альтдорф на юге Германии.

Во время фестиваля Валленштейна старый город Альтдорфа будет преобразован в военный лагерь XVII века с сотнями главных героев в костюмах слуг, жонглеров или крестьян.

С 25 июня по 24 июля по выходным будут проходить спектакли под открытым небом, посвященные жизни Валленштейна (1583-1634), главнокомандующего армиями императора Священной Римской империи во время Тридцатилетней войны.

Фестиваль (www.wallensteinfestspiele.de) проводится каждые три года. Стоимость билета начинается от 12 евро (13 долларов).

Пешие прогулки по Гетеборгскому архипелагу

Новая пешеходная тропа теперь позволяет исследовать части Гетеборгского архипелага в Швеции.

Длина архипелага составляет 27 километров и проходит через острова Хальсё, Эккерё, Фотё и Хёнё, которые соединены мостами.

Согласно порталу «Visit Sweden», новый маршрут будет завершен в ближайшие недели, а официальное открытие запланировано на 14 мая. В этот день также состоится «10 Island Trailrun». Регистрация для участия в гонке осуществляется онлайн.

До

Хёнё можно добраться из Гетеборга на автобусе или короткой поездке на пароме. Архипелаг — это группа шведских островов, лежащих в Северном море, напротив Гётеборгского региона.

Больше паромов до Зильта

Маршрут между Листом на немецком острове Зюльт и датским островом Ромо добавил новые паромные сообщения.

Судоходная компания FRS Syltfähre продлила свое расписание на начало сезона и снова работает с двумя паромами, отправляющимися каждый час из обоих портов с утра до ночи.

Помимо автомобилей, паромы также могут перевозить караваны. Остров Зильт соединен с материковой частью Дании дорогой длиной около десяти километров, по которой можно бесплатно проехать.

Лютер и сила слов в замке Вартбург Перевод

Нового Завета на немецкий язык всего за одиннадцать недель, между 1521 и 1522 годами, является одним из величайших достижений Мартина Лютера.

Выставка «Лютер переводит. О силе слов» в замке Вартбург в городе Айзенах посвящен этому историческому событию.

Специальная выставка (www.wartburg.de/de/sonderausstellung), которую можно посетить с 4 мая по 6 ноября, проводит параллели с настоящим, например, с вопросом о силе слов в XVI веке и власть, которой они обладают в настоящее время.

дпа