Видео: Чичо Аранго снова забивает гол в составе ФК Лос-Анджелес

Колумбийский игрок Кристиан 'Чичо' Аранго забил в победе своей команды Лос-Анджелес ФК против «Спортинг Канзас-Сити», на седьмом дате Западной конференции Высшей лиги футбола США (MLS).

С этой победой команда Лос-Анджелеса заняла первое место в турнирной таблице своей области после безголевой ничьей «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Чикаго Файр» в качестве гостя в прошлую субботу 16-го.

Те, кого возглавил Стивен Черундоло, восстановились после поражения, потерпевшего в последнем матче в классическом Лос-Анджелесе накануне. Со своей стороны, Spotting Kansas City произошел от падения дома в Nasville SC.

Следует отметить, что на триумфе ФК «Лос-Анджелес» присутствовал 28-летний кофейный центрбек Хесус Мурильо и что в Колумбии он носил цвета Independiente Medellín, Deportivo Pasto и Patriotas Boyacá.

Это может вас заинтересовать: Америка и Кали разделили очки у Паскуаля Герреро для лиги Dimayor Betplay

В течение 44 минут Чичо 'Аранго появился после того, как Диего Паласиос из левого сектора пересек Мамаду Фолл, который возглавил бывших миллионеров, которые тем же способом преодолели сопротивление Тимоти Медлиа.

С этим счетом нападающий paisa достиг двух целей и суммирует такое же количество последовательных матчей в сети соперника. С момента своего прихода в североамериканский футбол Аранго забил 16 голов после 14 голов в прошлом сезоне, закрывшись в качестве одного из бомбардиров своей команды в 2021 году.

Оставшиеся голы забил ливанец Исмаэль Таджури Шради на 70-й минуте, а через восемь минут эквадорец Хосе Сифуэнтес забил последнюю треть. Скидка в Канзас-Сити была собственной целью для эквадорца Диего Паласиоса.

В следующий день футбольный клуб «Лос-Анджелес» посетит «Цинциннати», но в течение недели они будут играть дома на Открытом кубке США против Orange Country DC.

Формации:

Лос-Анджелес: Максим Крепо; Райан Холлингсхед, Хесус Мурильо, Мамаду Мбаке, Диего Паласиос; Илие, Карлос Вела, Латиф Блесдинг, Келлин Акоста, Квадво Опоку; Кристиан Аранго.

Спортинг Канзас-Сити: Тимоти Мелия; Грэм Зузи, Николас Исимат - Мирин, Андрео Фонтас, Логан Нденбе; Реми Уолтер, Роджер Эспиноза, Джонни Рассел, Маринос Ционис, Даниэль Саллои; Хири Шелтон.

Западная конференция

1. Лос-Анджелес — 16 очков

2. ФК Остин — 14 очков

3. Лос-Анджелес Гэлакси — 13 очков

4. «Даллас» — 12 очков

5. Хьюстон Динамо — 12 очков

6. Реал Солт Лэйк — 12 очков

7. Миннесота Юнайтед — 11 очков

8. Нэсвилл — 11 очков

9. Портленд Тимберс — 10 очков

10. Колорадо-Рапидс — 8 очков

11. Сиэтл Саундерс — 7 очков

12. Спортинг Канзас-Сити — 6 очков

13. Ванкувер Уайткэпс — 4 балла

14. Сан-Хосе Эртквейкс — 3 балла

Восточная конференция

1. Филадельфия Юнион — 16 очков

2. Орландо Сити — 14 очков

3. Нью-Йорк Ред Буллз — 11 очков

4. Атланта Юнайтед — 11 очков

5. Торонто — 11 очков

6. Чикаго Файр — 10 очков

7. «Монреаль» — 10 очков

8. Шарлотт — 9 очков

9. Коламбус Крю — 8 очков

10. Нью-Йорк Сити — 7 очков

11. Нью-Ингленд Революция — 7 очков

12. ФК Цинциннати — 7 очков

13. Интер Майами — 7 очков

14. ДК Юнайтед — 6 очков

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: