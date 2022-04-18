Видео: Чичо Аранго снова забивает гол в составе ФК Лос-Анджелес

Колумбийский игрок Кристиан 'Чичо' Аранго забил в победе своей команды Лос-Анджелес ФК против «Спортинг Канзас-Сити», на седьмом дате Западной конференции Высшей лиги футбола США (MLS).
С этой победой команда Лос-Анджелеса заняла первое место в турнирной таблице своей области после безголевой ничьей «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Чикаго Файр» в качестве гостя в прошлую субботу 16-го.
Те, кого возглавил Стивен Черундоло, восстановились после поражения, потерпевшего в последнем матче в классическом Лос-Анджелесе накануне. Со своей стороны, Spotting Kansas City произошел от падения дома в Nasville SC.
Следует отметить, что на триумфе ФК «Лос-Анджелес» присутствовал 28-летний кофейный центрбек Хесус Мурильо и что в Колумбии он носил цвета Independiente Medellín, Deportivo Pasto и Patriotas Boyacá.
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В течение 44 минут Чичо 'Аранго появился после того, как Диего Паласиос из левого сектора пересек Мамаду Фолл, который возглавил бывших миллионеров, которые тем же способом преодолели сопротивление Тимоти Медлиа.
С этим счетом нападающий paisa достиг двух целей и суммирует такое же количество последовательных матчей в сети соперника. С момента своего прихода в североамериканский футбол Аранго забил 16 голов после 14 голов в прошлом сезоне, закрывшись в качестве одного из бомбардиров своей команды в 2021 году.
Оставшиеся голы забил ливанец Исмаэль Таджури Шради на 70-й минуте, а через восемь минут эквадорец Хосе Сифуэнтес забил последнюю треть. Скидка в Канзас-Сити была собственной целью для эквадорца Диего Паласиоса.
В следующий день футбольный клуб «Лос-Анджелес» посетит «Цинциннати», но в течение недели они будут играть дома на Открытом кубке США против Orange Country DC.
Формации:
Лос-Анджелес: Максим Крепо; Райан Холлингсхед, Хесус Мурильо, Мамаду Мбаке, Диего Паласиос; Илие, Карлос Вела, Латиф Блесдинг, Келлин Акоста, Квадво Опоку; Кристиан Аранго.
Спортинг Канзас-Сити: Тимоти Мелия; Грэм Зузи, Николас Исимат - Мирин, Андрео Фонтас, Логан Нденбе; Реми Уолтер, Роджер Эспиноза, Джонни Рассел, Маринос Ционис, Даниэль Саллои; Хири Шелтон.
Западная конференция
1. Лос-Анджелес — 16 очков
2. ФК Остин — 14 очков
3. Лос-Анджелес Гэлакси — 13 очков
4. «Даллас» — 12 очков
5. Хьюстон Динамо — 12 очков
6. Реал Солт Лэйк — 12 очков
7. Миннесота Юнайтед — 11 очков
8. Нэсвилл — 11 очков
9. Портленд Тимберс — 10 очков
10. Колорадо-Рапидс — 8 очков
11. Сиэтл Саундерс — 7 очков
12. Спортинг Канзас-Сити — 6 очков
13. Ванкувер Уайткэпс — 4 балла
14. Сан-Хосе Эртквейкс — 3 балла
Восточная конференция
1. Филадельфия Юнион — 16 очков
2. Орландо Сити — 14 очков
3. Нью-Йорк Ред Буллз — 11 очков
4. Атланта Юнайтед — 11 очков
5. Торонто — 11 очков
6. Чикаго Файр — 10 очков
7. «Монреаль» — 10 очков
8. Шарлотт — 9 очков
9. Коламбус Крю — 8 очков
10. Нью-Йорк Сити — 7 очков
11. Нью-Ингленд Революция — 7 очков
12. ФК Цинциннати — 7 очков
13. Интер Майами — 7 очков
14. ДК Юнайтед — 6 очков
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