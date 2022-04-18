Ванесса Теркес и Джордж Форсайт: мимолетная история любви, закончившаяся жалобой на насилие

Ванесса Теркес и Джордж Форсайт был одной из самых противоречивых пар в перуанском шоу бизнес в период с 2017 по 2019 год. Оба в восторге от своей истории любви, которая появилась на алтаре вскоре после того, как влюбились. Однако это было не все счастье, и вскоре после женитьбы они объявили о своем расставании, в том числе о насилии в семье.

В настоящее время оба довольны своими партнерами. Однако их скандальное разделение было отмечено в памяти тысяч перуанцев и в архивах средств массовой информации.

КАК ОНИ ВЛЮБИЛИСЬ И КОГДА ПОЖЕНИЛИСЬ?

Актриса и бывший футболист впервые увидели друг друга в 2017 году в известном конкурсном реалити-шоу «Эльдорадо», транслируемом на Latina Televisión. Хотя они принадлежали к разным командам, это не помешало им познакомиться друг с другом и начать встречаться. Начались слухи о возможном романе, и в ноябре того же года они были застигнуты очень романтично в Куско.

Несмотря на запись, ни один из них ничего не подтвердил до середины января 2018 года, когда мэр Ла-Виктории объявил, что состоит в отношениях с национальным артистом. Об этом стало известно в их социальных сетях с изображением поцелуев обоих на пляже Тулум, Мексика.

Vanessa Terkes y George Forsayth en 2018. (Foto: Instagram)

Несмотря на то, что Ванесса Теркес провела несколько месяцев в стране ацтеков, вынужденная выполнять свои обязательства, согласованные с Televisa, любовь на расстоянии не была препятствием для двух желающих обручиться и перейти в супружескую очередь.

Вот как 25 августа 2018 года они поженились как гражданское лицо в муниципалитете Ла-Виктория, когда бывший лучник баллотировался на пост мэра этого округа. Именно сама Ванесса поделилась точным моментом, когда она говорит традиционное «Да, я делаю». Все присутствующие аплодировали счастливой на тот момент паре.

Эта свадьба была подвергнута сомнению многими, поскольку было сказано, что она была проведена в политических интересах, чтобы получить больше голосов от граждан этой коммуны. Однако они проигнорировали и утверждали, что «это чистая любовь».

Вот почему 15 сентября долгожданное «Да» снова произошло в их религиозном браке, который отмечался в базилике Святого Петра в центре Лимы в компании их семьи, друзей и последователей пары.

Vanessa Terkes y George Forsyth en la puerta de la Basílica de San Pedro en el 2018. (Foto: Captura)

КАК ЗАКОНЧИЛСЯ ВАШ БРАК?

Все началось, когда Джордж Форсайт вступил в должность мэра района Ла-Виктория в январе 2019 года. Были предположения о возможном разделении, но оба опровергли слухи в своих социальных сетях.

Однако 8 мая того же года Ванесса Теркес опубликовала заявление, подтверждающее окончание брака с политиком. «Я хочу сказать вам, что в браке, как и с мужем, я всегда давала любовь, время и уважение ради заботы о нашем доме. К сожалению, очень внутренние и личные дела пары заставляют меня сегодня принять печальное решение расстаться ради моего эмоционального спокойствия».

Кроме того, в пятницу, 31 мая, актриса обратилась в прокуратуру, чтобы оформить свою жалобу на тогдашнего мэра за насилие в семье. Выступая перед прессой, адвокат художницы раскрыл, что она подверглась психологическому насилию в первые дни брака.

Дело стало СМИ с тех пор, как Теркес взяла интервью у Милагрос Лейвы и сообщила подробности жалобы, которую она подала своему бывшему партнеру. По его словам и среди его самых запоминающихся признаний, Форсайт сказал ему, что «это ничего не стоит и что это была фигня человека».

Со своей стороны, бывший игрок не молчал и своим сообщением в своем аккаунте в Twitter отверг жестокое обращение с женщинами. Брак Ванессы Теркес с Джорджем Форсайтом продлился всего 8 месяцев, а их развод был официально объявлен в августе 2021 года.

Vanessa Terkes y George Forsyth. (Foto: Instagram)

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