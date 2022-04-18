Университет: Альваро Гутьеррес и что известно о его преемственности в командовании «кремами»

Университарио де Депортес потерпел тяжелое поражение от Альянсы Лима на стадионе «Монументаль». Это была классика перуанского футбола, и он не мог закончить лучшим образом для «кремов». По этой причине начали распространяться слухи о возможном уходе тренера Альваро Гутьерреса. В связи с этим в этой заметке мы расскажем вам, что известно на данный момент.

Густаво Перальта, журналист ESPN Peru, пояснил в программе «Equipo F», какую версию ему удалось собрать на эту тему. Прежде всего, он опроверг версии, в которых утверждалось, что ДТ уже уволен. «В последние часы с разных сторон было сказано, что Альваро Гутьеррес уже был проинформирован о своем уходе из «U», и это неправда. Мы смогли связаться с людьми из их ближайшего окружения, и никто ничего ему не сказал. Ему не звонил ни Жан Феррари, ни кто-либо в администрации. Никто ему ничего не сказал о вероятном выходе», - сказал коммуникатор.

Однако он объявил, что тренер знает о ситуации вокруг него и в понедельник, 18 апреля, он встретится с администратором клуба Жаном Феррари. « Уругвайский тренер знает и знает обо всех слухах, которые указывают на то, что завтра (сегодня) его вызовут , чтобы поговорить, встретиться и, конечно, расторгнуть контракт, что, я думаю, является решением, которое требует гораздо большей силы в «U». Почти наверняка, что это может произойти, если Жан Феррари не передумает», - сказал он.

Более того, это будет решение не только бывшего игрока «меренге», но и других людей, которые составляют руководство учреждения и считают, что было бы лучше, если бы их пути были разделены. « Сегодня в клубной среде они чувствуют, что дорога и решение о Гутьерресе пойдут таким образом, просто подождите, когда они позвонят ему, чтобы узнать подробности», - добавил он.

Журналист рассказал о версии, которой он управляет о будущем Уругвайского DT в картине «крем» | Видео: ESPN Perú

И с тех пор, как он прибыл в подразделение Ate в начале февраля, Гутьеррес не смог найти ручку для работы команды наилучшим образом. За исключением блесток, предлагаемых Пьеро Киспе и, иногда, Эрнаном Новиком или Альберто Кинтеро, он не нашел способа взять «кремы» на пути к титулу.

Прибытие Родриго Вилки, казалось, дало команде скачок в качестве, так что она присоединится к другим игрокам на правой ноге, таким как Киспе или сам Новик, при поддержке Герсона Баррето и Анхеля Кайетано. Однако в нескольких матчах эти игроки проигрывали друг другу и даже пересекались. Как будто у них нет стратегии нападения, а скорее изобретательный продукт момента или обстоятельств.

ПОЗИЦИЯ В ЛА ЛИГЕ 1

Теперь на местном турнире они не слишком далеко от первых мест. Фактически они занимают шестое место с 16 очками, отставая на 5 от лидеров «Сьенсиано» и «Спорт Уанкайо». Однако формы часто имеют значение, и это не лучший способ для команды поддерживать регулярность результатов. Это связано с тем, что с тех пор, как 53-летний стратег прибыл в Universitario de Deportes, баланс следующий: 11 игр вел, в которых он одержал 4 победы, 1 ничью и 6 поражений (в том числе 2 по предыдущим этап Кубка Либертадорес против СК Барселона в Гуаякиле) .

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОУКАУТ

Точно так же, это решительное решение лидеров «меренг» вызвало бы разгром над «Альянса Лима» и на стадионе «Монументал». Ибо все это подразумевает обязательство такого масштаба, имеющее многолетнюю историю.

Следует отметить, что Альваро Гутьеррес прибыл в «студенческое» учреждение в феврале этого года после отъезд Грегорио Переса из-за проблем со здоровьем. На самом деле «Гойо» был тем, кто составил состав, и его преемник не смог найти лучшего выступления для команды. На данный момент в ближайшие часы или дни ожидаются новые новости.

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